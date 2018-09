Mais de 98% do rebanho foi imunizado contra aftosa

A primeira etapa da campanha de vacinação deste ano contra a febre aftosa, realizada em maio, imunizou 197,87 milhões de animais no País, atingindo cobertura vacinal de 98,33% do rebanho de bovinos e bubalinos. Nesta fase, o número de animais envolvidos era de 201,2 milhões. Os números foram publicados pela Difa (Divisão de Febre Aftosa e outras Doenças Vesiculares) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Desde o encerramento da etapa de maio que o Mapa e os serviços veterinários oficiais intensificaram a busca pelos produtores inadimplentes que ainda não vacinaram seus rebanhos, para aumentar a cobertura vacinal.

A previsão é que na segunda etapa da campanha de vacinação que na maioria dos estados começará em 1º de novembro, a imunização envolva 100 milhões de animais da faixa etária de até 24 meses.

Em maio, a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) declarou oficialmente o Brasil como País Livre da Febre aftosa com vacinação. O estado de Santa Catarina tem o status de livre da doença sem vacinação.

Depois do reconhecimento do país pela OIE, o próximo passo é ampliar a zona livre de febre aftosa sem vacinação, até maio de 2023, conforme prevê o PNEFA (Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa).

No Paraná

O Paraná tenta a antecipação do fim da vacinação para ser declarado área livre da doença sem imunização. Nesta semana auditores do Mapa percorreram as divisões da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná em todas as unidades na divisa com outros estados. No oeste, eles estiveram em Guaíra. A expectativa é para que o resultado dessa auditoria seja divulgado ainda neste ano.