Mais de 80% dos municípios atingem metas do Ideb

Santa Izabel do Oeste - Dos 42 municípios do sudoeste do Paraná, 34 alcançaram as metas projetadas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para o ensino fundamental, o que representa 81% das cidades. O levantamento foi feito pela Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná) e aponta que o índice médio das séries finais na região é de 6,4 pontos, praticamente o mesmo da média estadual, de 6,5.

Entre as cidades da região, nove têm nota superior a 7 pontos no Ideb do ensino fundamental. E mesmo o menor índice entre os municípios sudoestinos (5,2) está acima da média brasileira para essa etapa, que é de 4,7.

O cenário se inverte quando o índice avalia o ensino médio estadual: apenas 12 das 42 cidades atingiram as metas. Mesmo assim, a média do sudoeste (5,0) ficou acima das médias do Paraná (4,0) e do Brasil (3,8).

Para o presidente da Amsop e prefeito de Santa Izabel do Oeste, Moacir Fiamoncini, o abismo na qualidade da educação oferecida pelas prefeituras e pelo governo estadual é fruto de uma estruturação maior das redes de ensino municipais.

“Nos últimos anos as prefeituras, de modo geral, buscaram estruturar muito bem a rede de ensino municipal, desde os centros de educação infantil até as escolas. E isso aconteceu ou por meio de programas federais para aquisição de ônibus, construção de escolas e compra de merenda, ou por conta própria dos gestores, através da estruturação da carreira dos professores, implantação de novas metodologias e tecnologias e capacitação profissional”, diz.

Sobre o Ideb

O Ideb é o principal indicador de qualidade da educação brasileira e os resultados foram divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação, mas com base em dados de 2017. O índice avalia o ensino fundamental e médio no país, com base em dados sobre aprovação nas escolas e desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica).