Mais de 100 escolas participam do Univel Play

Está sendo realizada nesta sexta-feira (10) a 2ª edição do Univel Play, evento realizado pelo Centro Universitário de Cascavel – Univel que reúne alunos do terceiro ano do ensino médio de Cascavel e mais de trinta cidades do Paraná, para conhecerem sobre a profissão que desejam para o seu futuro.

No Univel Play os alunos têm a oportunidade de viver experiências através de oficinas demonstrativas sobre as diferentes profissões, conhecer as áreas de atuação, saber mais sobre as especializações, mercado de trabalho, vivência e também sobre o cotidiano e desafios dos profissionais. Tudo isso com a participação de professores, alunos e egressos, prontamente disponíveis para informar e ajudar o aluno a entender com clareza sobre a profissão que deseja para o seu futuro.

A programação do evento conta com exposições, júri simulado, apresentações culturais, escalada, guindaste, master chef, teatro, intervenções urbanas, oficinas criativas e jogos de educação. Além disso, também está previsto uma recepção animada com as Atléticas, brindes personalizados, lanche e show surpresa com uma banda nacionalmente conhecida.

O evento é gratuito e exclusivo para alunos que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio. Ele deve apresentar o Univel Play Pass (passaporte) na portariae em caso de esquecimento, poderá identificar-se por meio de documento com foto.

Serviço:

Evento: Univel Play 2018

Horário: 9h às 13h

Local: Centro Universitário de Cascavel – Univel