Maior feira de turismo termal na Terra das Cataratas

De 12 a 15 de setembro Foz do Iguaçu será palco da maior feira de turismo termal brasileiro. O evento será realizado no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention e consolida a cidade como destino termal brasileiro e já movimenta o setor hoteleiro que deve investir e contribuir com a oferta turística.

Dados da OMT (Organização Mundial do Turismo) apontam que o turismo termal deve crescer 9% nos próximos cinco anos, o dobro do esperado para o turismo convencional. Conectado com essa nova tendência mundial, Foz do Iguaçu sedia a 18ª edição da Feira de Turismo Termal, de Saúde e Bem-estar, a Termatalia.

Redes hoteleiras de Foz já apostam nas águas termais para atrair turistas. É o caso do Mabu Thermas Grand Resort, que prepara a inauguração da primeira fase do Blue Park, maior parque aquático do Sul do País, em dezembro. Uma das novidades é a terceira maior praia artificial de água termal do mundo, aproveitando o potencial do Aquífero Guarani.

O Recanto Cataratas Resort & Convention também planeja ampliar o investimento no segmento termal. O hotel já possui uma gigantesca piscina termal que atrai famílias durante todo o ano. O Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort também está de olho nesse mercado. Primeiro passo foi perfurar o poço e logo deve anunciar investimentos neste setor.

Outros estabelecimentos hoteleiros já instalados ou em fase de projeto já cogitam aderir às águas termais, mostrando que o destino tem muito a ganhar se seguir nessa direção.

Foz do Iguaçu, além de ser o ponto de encontro de dois grandes rios, Iguaçu e Paraná, está assentada no Aquífero Guarani, maior reserva subterrânea de água doce do planeta. As águas do aquífero, ricas em sais minerais e outros elementos, têm propriedades medicinais e terapêuticas, e começam a ser melhor aproveitadas para o desenvolvimento do turismo termal, de saúde e bem-estar.

SPA de caverna

A 70 quilômetros de Foz do Iguaçu, o Parque Aquático Lago de Itaipu, em Itaipulândia, adotou o conceito de Resort & Spa Thermal e ampliou leitos para atrair novos turistas. Uma das atrações do local é o primeiro SPA de caverna da América Latina, inspirado em modelos existentes na Hungria, e foi projetado para oferecer experiências a partir da água termal naturalmente aquecida pela Terra, retirada na fonte, diretamente do Aquífero Guarani, a 42ºC.

“Já somos conhecidos pelas belezas dos nossos atrativos turísticos, pela qualidade dos serviços e da nossa rede hoteleira, pela diversidade gastronômica, e agora Foz do Iguaçu passa a ser conhecido também como destino das águas termais”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

O maior legado da Termatalia será transformar Foz do Iguaçu em um destino termal, atraindo novos públicos à procura de águas terapêuticas, sem contar os tratamentos à base de água termal e plantas medicinais e a mudança de conceito na hospedagem, com a inclusão de resorts e spas.

Sommerlier de Água

Além das conferências, os inscritos poderão participar de cursos com vagas limitadas. Uma das atrações será o curso de sommelier de água. Mercedes Gonzalez vai mostrar que a água tem muito mais do que sabor e aroma. Interessados em participar do curso de sommelier de água, que terá dois módulos de três horas cada, dias 13 e 14 de setembro, das 9h30 às 12h30, deverão mandar e-mail com o título Sommelier de Água para [email protected], incluindo nome completo, endereço e telefone para confirmações. Vagas são limitadas.

Outros cursos

Os participantes também poderão se inscrever para aprender mais sobre a “Estética Hidrotermal” com a renomada especialista em medicina estética, Dra Patrícia Hernandes Ruiz, do México. A “Prevenção e o Controle de Contaminação” serão abordados pelo especialista em hidrologia médica Antonio Freire. O professor Laszlo Puczko vai ministrar curso sobre os “Recursos Termais e Turismo de Saúde”. Já Jesus Francisco Alves vai trazer a experiência da “Comercialização de Produtos turísticos e termais” para o público.