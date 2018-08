Maiara e Maraísa abrem a Feira do Melado

Uma das maiores festas do interior do Paraná começa hoje em Capanema. A 20ª Feira do Melado será realizada no Parque de Exposições Armandio Guerra e terá no palco principal as cantoras sertanejas Maiara e Maraísa nesta noite de abertura.

Para os cinco dias do evento, o público estimado é de 100 mil pessoas. E atrações não vão faltar. O público confere na quinta-feira a apresentação dos cantores Pedro Paulo & Alex, na sexta-feira a noite será embalada pelos cantores Fernando & Sorocaba e, para encerrar a temporada de shows com chave de ouro, os cantores Bruno e Barreto se apresentam no sábado.

Os ingressos para os shows custam de R$ 30 a R$ 60. O passaporte para todos os shows está sendo vendido por R$ 90 na pista e R$ 130 o ingresso VIP. Todos os dias antes dos shows tem DJ Edson x Ava e depois dos artistas principais segue o baile com Barreto e Campo Grande.

Programação

A abertura do evento ocorre às 19h de hoje no Parque de Exposições com show pirotécnico. A abertura dos pavilhões para visitação será feita será às 20h, com apresentações e tenda cultural. A exposição segue até as 22h, quando começa o show na arena de shows.

Cana-de-açúcar

Os produtores da cidade e da região estão com a atenção voltada para atender toda a demanda da festa, produzindo melado, melaço, açúcar mascavo, cachaça e outros produtos. Muitas dessas agroindústrias têm produção e mercado o ano todo, o que faz com que nesse período o trabalho seja dobrado para atender o evento, que recebe gente do Brasil inteiro e até dos vizinhos Paraguai e Argentina.

Tanto na Família Haas quanto na agroindústria Manguaba serão uma tonelada e meia de produtos destinados para comercialização na Feira do Melado. A Família Haas ainda terá outro estande com cachaça e licores. “Temos uma boa venda durante o ano. Boa parte disso veio de contatos feitos a partir da feira e sempre intensificamos a produção para poder comercializar um bom produto durante o evento”, afirma Gilberto Haas.

Melado batido

Mas dentre todas as delícias da feira, uma se sobressai: é o melado batido, o mais procurado pelos visitantes.

O produto é diferente dos produzidos no restante do País. O sabor e a cor do melado são a união de vários fatores. De dar água na boca!

Quem passa pelo evento pode conferir esse produto inigualável e muitos outros produtos feitos a partir da cana-de-açúcar.

O produtor Edio Morgenstern, da Manguaba, explica que os produtos de Capanema têm um sabor diferente: “A coloração e o sabor que conseguimos nos nossos produtos aqui não são encontrados em outros locais. Tem gente que vem de outros estados só para comprar nossos produtos, pois ninguém consegue chegar perto dos nossos melados”.

Confira a programação completa: