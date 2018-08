Maconha escondida em Van

Servidores da Receita Federal e policiais do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) e da Força Nacional apreenderam ontem 223,05 quilos de maconha. A ação aconteceu na Aduana em Foz do Iguaçu quando uma Van com placas paraguaias foi abordada pela polícia. O motorista estava nervoso e os policiais resolveram fazer uma vistoria no veículo. Tabletes de maconha foram encontrados em fundos falsos no assoalho e no motor da Van. O condutor conseguiu enganar a polícia e fugir a pé. A mercadoria e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu.