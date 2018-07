Maconha e ecstasy em ônibus

Policiais do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) apreenderam 12,900 kg de maconha na bagagem de um jovem de 22 anos. Foi no Terminal Rodoviário de Cascavel, na noite de quarta-feira.

A polícia fazia um trabalho de fiscalização com cães, que perceberam a presença de entorpecentes em duas malas, que estavam em um ônibus interestadual. A bagagem, que estava com um passageiro, escondia 18 tabletes de maconha.

O jovem disse à polícia que pegou a droga em Foz do Iguaçu e levaria para São Paulo, e que receberia R$ 700 pelo transporte do entorpecente. O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

No mesmo ônibus, um passageiro de 26 anos foi encontrado com ecstasy. Aproximadamente 1.200 comprimidos foram encontrados na bagagem do rapaz, além de três gramas de haxixe que estavam escondidos no tênis do rapaz e que serviriam de “amostra” para a clientela interessada em adquirir a droga. Além da droga, foram recolhidos R$ 28 mil, que estavam na carteira do rapaz. Os dois presos foram encaminhados à carceragem da Polícia Civil em Cascavel.

Ferido em capotamento

Um homem ficou ferido em um acidente seguido de capotamento na manhã de ontem, em Cascavel. Foi na Rua Machado de Assis, esquina com a Rua Siqueira Campos, perto do Lago Municipal.

A batida envolveu um veículo Renault Senic e um Audi. O condutor do Senic seguia pela Rua Siqueira Campos quando bateu no Audi. Com o impacto, o Senic capotou. Estilhaços dos automóveis ficaram espalhados pela pista. Apenas um dos motoristas teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico pelo Siate.

Fiscalização de produtos perigosos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), em parceria de Defesa Civil, IPEM (Instituto de Pesos e Medidas), Crea, ANTT (Agência Nacional de Trânsito e Transporte), Receita Estadual, IAP (Instituto Ambiental do Paraná), Força Verde, Vigilância Sanitária do Estado do Paraná, Vigilância Sanitária do Município de Cascavel e Concessionária Ecocataratas fez ontem uma operação de fiscalização a produtos perigosos.

Caminhões foram abordados pelos órgãos de segurança e verificados com relação à carga, à documentação fiscal e se o transporte estava sendo feito de forma adequada. “A polícia ambiental, por exemplo, averigua se o veículo obedece às regras porque há risco de dano ambiental caso o transporte seja feito de forma errada. Nesta situação, por exemplo, a empresa ou o proprietário do caminhão é autuado por crime ambiental”, explica o policial rodoviário federal Ricardo Salgueiro.

Mataram por meio cruel

Três jovens que estão presos na PEC e são acusados de um homicídio registrado em março do ano passado, que vitimou Augusto Ferreira de Lima de 40 anos. Fábio Rodrigo de Souza, Igor Cecílio da Cruz e Ronaldo Lopes Borges foram acusados do crime na época e estão detidos.

Fábio foi condenado a 15 anos de prisão, Igor a 23 anos e Ronaldo a 16 anos e seis meses. A Justiça considerou que eles usaram de meio cruel para matar a vítima no Bairro São Cristóvão. Augusto foi agredido e esfaqueado até a morte e o corpo “desovado”. O julgamento dos três foi realizado ontem, pouco mais de um ano depois da morte. Os acusados cumprirão à pena em regime fechado.

Prisão e apreensão

Uma ação realizada pela Receita Federal de Foz do Iguaçu, em parceria do BPFron, resultou na prisão de três homens e na apreensão de um veículo furtado em Foz do Iguaçu. A abordagem ocorreu na manhã de ontem, em um hotel. Os agentes desconfiaram de um carro estacionado no estabelecimento e, em vistoria, descobriu que o veículo estava com placas clonadas e que tinha registro de furto. Três jovens foram presos. Eles relataram que o veículo estava sendo preparado para transportar mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

Carro clonado

Um carro clonado foi recuperado em Santa Terezinha de Itaipu pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Foi na BR-277, na manhã de ontem. Os policiais pararam um veículo Cobalt e, em consulta ao Sistema Nacional de Alarmes, identificaram que o carro foi roubado em Porto Alegre. O carro foi recolhido pela polícia e o motorista preso.

R$ 500 mil em maconha

A Receita Federal apreendeu em um posto de combustíveis perto do Aeroporto de Cascavel uma carga de maconha avaliada em R$ 500 mil. Foram 1.735 kg da droga recolhidos. A maconha estava escondida em meio a uma carga de feijão velho, que segundo a Receita já foi usado para diversos transportes. O caminhão que carregava a droga foi encontrado em um posto de combustíveis, com o motor ligado, mas sem o motorista. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Cascavel.