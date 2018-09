Maconha, dinheiro e carros furtados são apreendidos

Guaíra - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 360 quilos de maconha, R$ 170 mil e US$ 19 mil e carros furtados. As ações ocorreram por parte da polícia entra a tarde e a noite de segunda-feira.

A apreensão de maconha foi na BR-163 em Guaíra. A polícia deu ordem de parada a um veículo Renault Duster. O motorista desobedeceu e fugiu. Ele foi perseguido, perdeu o controle do carro e bateu o veículo em uma rotatória na rodovia. Apesar do acidente, ele conseguiu fugir a pé.

Dentro do carro os agentes encontraram 360,6 quilos de maconha.

Em consulta, a polícia descobriu que o carro tinha registro de furto em São José dos Pinhais no fim de agosto.

Veículo recuperado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na manhã de ontem um veículo HB20 furtado horas antes em Itapema (SC). O motorista do veículo desobedeceu à ordem de parada dos policiais em frente ao posto da PRF de Cascavel e seguiu em alta velocidade pela rodovia. O carro entrou em uma estrada rural e o motorista e o passageiro conseguiram fugir. A polícia identificou que o veículo era furtado e encaminhou o carro para a Polícia Civil de Cascavel.

As mercadorias foram levadas para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Também na BR-163, em Lindoeste, a PRF apreendeu R$ 170 mil e US$ 19.660. Os policiais abordaram um Fiat Uno na rodovia. Três pessoas estavam no veículo e demonstraram nervosismo. Os policiais fizeram vistoria no carro e encontraram o dinheiro escondido no estepe do veículo. Eles não tinham a comprovação de origem do dinheiro e foram encaminhados para a Polícia Federal em Cascavel.