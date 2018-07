Macarrão: Variação de 252,34%

Macarrão parafuso com ovos, 500 gramas, teve variação de 252,34% e sache de molho de tomate, 340 gramas, variou 94,53%, segundo o Procon (Foto: Divulgação)

O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Cascavel, divulgou duas pesquisas de preço dos produtos de primeira necessidade da cesta básica. E na segunda pesquisa, o macarrão parafuso com ovos, pacote de 500 gramas, foi o que teve a maior variação de preços. Entre o menor e o maior valor encontrado, houve uma diferença de R$ 3,76 ou 252,34%.

Segundo a agente de defesa e proteção do consumidor, Patrícia Angela Finato, responsável pela pesquisa, um dos motivos dessa variação, não só do macarrão, mas de todos os analisados, acontece devido aos mercados e atacarejos mandarem o produto da loja que está à disposição. “Nós mandamos a solicitação para as empresas, como por exemplo: ‘macarrão com ovos, parafuso, pacote de 500 gramas’. Não mandamos a marca, quem define a marca é o supermercado. A que ele tem, ou prefere mandar”, diz.

Mais de 100%

Outros produtos que tiveram destaque na pesquisa é o açúcar cristal, pacote de um quilo, com variação de 100,50%. O pacote de um quilo de farinha de mandioca teve variação de 100% e o sache de 340 gramas de molho de tomate ficou com variação de 94,53%.

Higiene pessoal

Outros produtos de necessidade básica como de higiene pessoal, não foram inseridos nessa pesquisa, mas, conforme Patrícia Finato, eles serão analisados nas próximas. “São produtos de extrema importância e nos vamos trazer para o consumidor essas variações também. Ele precisa ver”, diz.

Parcerias

A agente de defesa Patrícia Finato e o coordenador do Procon, Otto Reis, disseram que vão buscar parcerias com as universidades de Cascavel, principalmente com os cursos de economia e administração. “Os acadêmicos podem nos ajudar e muito, queremos a pesquisa mensal, deste modo com o apoio das instituições de ensino, o trabalho consegue ser mais amplo, rápido e eficaz. Além de possibilitar o aprendizado dos estudantes na prática”, informou o coordenador.

Mudanças

Patrícia conta que, pelo que ela percebe, essas pesquisas impactam os consumidores, que acabam mudando hábitos, como a partir dos dados apresentados, buscarem menores preços. “O pessoal acaba pesquisando mais. Eu como consumidora vejo isso, de uma rede de supermercado para outra há sempre uma variação, mesmo que sejam centavos. Depois o impacto no bolso quando fechamos a conta é exorbitante. É fundamental a pesquisa de preço, economizar é sempre bom”.

Consulte

A primeira pesquisa está disponível no link: www.cascavel.pr.gov.br/procon/arquivos/20180723143218.pdf e a segunda pesquisa está disponível no link: www.cascavel.pr.gov.br/procon/arquivos/20180723172631.pdf

Em cada uma das pesquisas foram analisados cinco supermercados ou atacarejos de Cascavel. As pesquisas foram realizadas de 11 a 17 de julho.