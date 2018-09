Luka Modric supera CR7 e Salah em prêmio de melhor da Europa

Zurique - O meia Luka Modric superou Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah e ganhou o prêmio de melhor jogador da última temporada da Uefa. O vencedor foi conhecido ontem, durante evento realizado em Mônaco.

A premiação não contou com a presença de Cristiano Ronaldo, que faltou ao evento e surpreendeu a todos - uma cadeira reservada para o craque, ao lado de Modric e Salah, ficou vazia e chamou a atenção.

Giuseppe Marotta, CEO da Juventus, disse que o clube respeitou a decisão do atleta de permanecer em Turim. De acordo com o jornal espanhol "AS", um emissora italiana tinha uma entrevista exclusiva agendada com o português durante o evento.

A escolha por Modric representa a primeira vez que um jogador croata recebeu o prêmio, mas não causa grande surpresa. Afinal, o camisa 10 do Real Madrid conduziu a equipe espanhola ao título da Liga dos Campeões na temporada passada. A fase é tão boa que também foi premiado como o melhor da Copa do Mundo da Rússia.

Cristiano Ronaldo, artilheiro da última Champions com 15 gols, foi preterido pelo colega de Real. A situação de Mohamed Salah, do Liverpool, é bem diferente; o egípcio fez grande campanha no torneio europeu, mas a lesão sofrida na final contra o time espanhol acabou por tirá-lo da briga pelo título e pelo prêmio da Uefa.