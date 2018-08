Lucas Milani vem aí

A turnê do artista lançada no início do ano é resultado de saraus itinerantes pelos países da América do Sul, o que gerou o livro de 30 poemas de mesmo nome e que teve inspiração no Haikai, formato japonês de poemas curtos, reverenciado, no Brasil, pelo poeta curitibano Paulo Leminski. Os versos do livro deram origem ao álbum. No disco, Lucas Milani combina a Poesia, o Folk e o Rock em 12 músicas autorais que incorporam a filosofia On The Road dos beatniks. Os escritores Beat nos anos 60 que davam ênfase a um engajamento visceral em experiências durante suas viagens, eles buscavam, na estrada, um conhecimento espiritual mais profundo através da palavra.

O estilo musical do cantor e compositor carrega influências do rock nacional da década de 70 e 80, tendo como base de peso o ícone do punk Kid Vinil, artista homenageado no novo webclipe “Seu Zito”. Na faixa, a figura do rock nacional, canta ao lado de Lucas Milani sobre Zito, um personagem que era feliz, excêntrico e desapegado dos bens materiais, inspirado no carisma que o próprio Kid teve em vida.

Serviço

O que: Show do artista Lucas Milani e Banda

Quando: 31/08/2018, sexta-feira

Onde : Holigans Pub

Quanto: R$ 20 antecipado na loja do PUB