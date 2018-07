Lorenzo Massaro busca 1ª vitória

Lorenzo Massaro disputa a categoria Marcas B na rodada dupla do Metropolitano de Cascavel no próximo fim de semana (Foto: Vanderley Soares)

Destaque da nova geração de pilotos de Cascavel, Lorenzo Massaro busca a primeira vitória na temporada do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel no próximo fim de semana. Ele disputa sábado e domingo a rodada dupla, almejando melhorar sua posição na classificação da categoria Marcas B.

Neste fim de semana ele ainda irá competir com o carro velho, mas para a etapa de outubro já estará com um novo carro. “Vamos continuar competindo com um Gol, mas será totalmente novo. Será com esse carro que vou competir na Cascavel de Ouro. Mas o objetivo deste fim de semana será conquistar a primeira vitória. Serão duas oportunidades e será muito importante para o campeonato, pois se o paraguaio Alan Aquilo vencer de novo, ficará virtualmente campeão. A prova é decisiva para todos os participantes”, frisa Lorenzo.