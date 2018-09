Livro com relatos de crianças em tratamento contra o câncer será lançado

Falta pouco para que a quinta edição do livro Anjos do Bem seja lançada. O evento de lançamento do livro será no dia 19 de setembro,às 19h, no Teatro Municipal Sefrin Filho em Cascavel, a entrada é franca.

Escrita pelos pacientes da ala de Oncologia Pediátrica do Hospital Uopeccan, a publicação já se tornou parte do calendário de ações alusivas ao setembro dourado, mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil.

Para que seja lançado agora, no entanto, as atividades já começaram há algum tempo. “Durante o tempo de espera das consultas, os internamentos e até as sessões de quimioterapia, as professoras do SAREH (Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar) incentivam os pacientes a fazerem as atividades escolares. Neste período, elas também incentivam a produção de textos autorais que devem ser publicados no livro. O processo de produção dura, em média, cinco meses”, conta a gerente de assuntos institucionais, Kelyn Aires.

Com os textos prontos e organizados, chegou a hora da revisão. Após todos os detalhes estarem afinados, chegou a hora da impressão. “O livro já está quase saindo do forno. Estamos muito ansiosos para mostrar as histórias do nosso livro para a população”, complementa.

LIVRO DE AVENTURAS

Todos os anos, desde 2014, o livro Anjos do Bem tem temas específicos. Nesta quarta edição, a temática é “As aventuras de coragem dos guerreiros da Uopeccan”. “Dentro do Hospital, temos a oportunidade diária de nos deparar com pequenos-grandes-guerreiros que nos inspiram com as suas histórias de luta e superação”, indica o diretor presidente da instituição, Ciro Kreuz.

Para coroar toda a produção deste livro, o lançamento será no dia 19 de setembro. “Ainda estamos ajustando os últimos detalhes, mas já estamos ansiosos para ver o livro pronto”, diz Kelyn. No lançamento, as crianças e adolescentes que participaram do projeto estarão autografando os exemplares, que estarão à venda no local. Toda a renda arrecadada a partir da venda do livro Anjos do Bem é revertida para a ala de Oncologia Pediátrica.

