Linha 2019 do Hyundai Creta ganha central multimídia com TV digital

Versão Sport recebe suspensão recalibrada para proporcionar uma direção mais esportiva sem perder o conforto. Acabamentos inéditos no interior e exterior também são novidades

A gama completa do SUV compacto Hyundai Creta chega à linha 2019 com destaque para a inclusão de TV digital nas centrais multimídia. O recurso está disponível nas versões Pulse Plus e Sport, equipadas com central multimídia blueMedia, e na configuração topo de linha Prestige, que conta com a exclusiva blueNav.

Com tela de 7” sensível ao toque, ambos dispositivos oferecem conectividade com Apple CarPlay e Google Android Auto. Possuem conexão Bluetooth com streaming de áudio, acesso à agenda e ao histórico de chamadas, MP3 player, reprodutor de fotos e vídeos, conexões USB, auxiliar, comandos de áudio e Bluetooth no volante, e botão de reconhecimento de voz. A central multimídia blueNav traz ainda navegação embarcada.

Creta Sport

Pensado para aqueles que buscam um estilo de vida com aventura e ousadia, mas não abrem mão de amplo espaço interno, conforto, conectividade e um dos maiores porta-malas do segmento, o Hyundai Creta Sport traz outras novidades na linha 2019. O veículo passa a contar com moldura em preto brilhante na tampa do porta-malas, emblema “Sport” no revestimento das portas dianteiras e nova suspensão esportiva, mais firme e que garante, ao mesmo tempo, conforto e estabilidade.

Creta Attitude 1.6

No modelo 2018/2019, o Creta Attitude 1.6 exclusivo para o público PcD recebe rodas com calotas de 16”. Equipado com motor 1.6, de 130 cv e câmbio automático de 6 velocidades, a configuração tem ainda airbag duplo frontal, controle eletrônico de estabilidade (ESP), sinalização de frenagem de emergência (ESS), controle de tração (TCS), assistente de partida em rampa (HAS), ISOFIX, direção elétrica e ar-condicionado.

Completam o pacote sistema Start/Stop de parada do motor, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch (descida) para motorista, assento do motorista regulável, volante com regulagem de altura e profundidade, piloto automático, chave canivete, espelhos retrovisores e maçanetas na cor do veículo, proteção plástica do para-choque na cor preta e maçanetas internas também em preto.

A linha Hyundai Creta 2019 está disponível em oito cores: as tradicionais Branco Polar e Preto Onix, os tons metálicos Prata Metal, Prata Sand, Cinza Titanium e Bronze Terra, e as pinturas perolizadas Verde Forest e Vermelho Chilli.