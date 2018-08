Língua inglesa: "SMOOTHIE"

A cada dia que passa as fronteiras vão diminuindo e a integração entre os povos e suas culturas e línguas tende a aumentar. Por isso o ensino de uma língua estrangeira desde a educação infantil é de grande valor. A criança desenvolve além da fala e compreensão da língua em si, também outros conhecimentos que estão intimamente ligados à língua, como o modo de vida, ou seja, os hábitos diários dos falantes que habitam outros países. Um destes hábitos é a alimentação, muito relacionada à culinária e a cultura local.

Claro que dependendo da idade da criança, o ensino da língua estrangeira compreende aspectos como a fala, leitura ou escrita. Na educação infantil, por exemplo, deve-se ter o cuidado de não explorar a leitura ou a escrita de palavras em inglês, uma vez que o período de alfabetização da criança precisa ser respeitado. Devido à idade, a melhor abordagem consiste no ensino de inglês a partir da sonoridade da língua, da mesma forma como fazemos com nossa língua materna: primeiramente aprendemos a falar e a entender o que ouvimos para, depois, aprendermos a ler e a escrever.

A melhor forma se dá por meio de atividades lúdicas que guardam relação com o cotidiano da criança. Por isso, contar histórias, promover jogos e brincadeiras, dramatizar e recorrer às músicas são sempre ótimas opções. Assim, aprender inglês será tão divertido e natural que a criança sequer perceberá que está, de fato, aprendendo. A experiência deve ser prazerosa e as técnicas, adequadas à idade.

É assim que a professora Janaina desenvolve seu trabalho no Colégio Santa Maria: a partir de atividades diferenciadas que levam seus alunos a pensarem em inglês de forma espontânea. Nesta semana foi desenvolvida uma atividade que trabalha a alimentação saudável, com isso a professora conseguiu também trazer um assunto presente em outras disciplinas e ligado aos bons hábitos. No decorrer da aula de Língua Inglesa, a teacher, motivou seus alunos, para pesquisarem sobre as frutas. Além de incentivá-los na identificação do sabor e os benefícios das frutas para o desenvolvimento e crescimento saudável do ser humano. Alunos e professora organizaram uma lista de vocábulos registrando o nome de várias frutas em INGLÊS, com sua respectiva tradução. A parte mais divertida da aula contou com a colaboração dos pais, que enviaram diversas frutas. Assim a "Super teacher" e seus "Super alunos" fizeram um saboroso "SMOOTHIE", ou seja, uma vitamina de frutas.

A deliciosa aula de inglês terminou com os alunos saboreando uma bebida muito saudável e feita por eles mesmos, com o detalhe de terem aprendido muito durante esta aula. Provavelmente irão se lembrar do nome de cada fruta todas as vezes que tomarem uma vitamina.