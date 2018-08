Liderança mantida

O São Paulo lutou e conseguiu manter a liderança do Campeonato Brasileiro em seu primeiro teste como ponteiro da competição, ao vencer o Sport na Ilha do Retiro, ontem, por 3 a 1, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno.

No domingo passado, ao vencer o Vasco da Gama por 2 a 1 e o então líder Flamengo ser derrotado pelo Grêmio, o time tricolor chegou à liderança da Série A e ao longo da última semana seus jogadores mostraram preocupação ao dizer que manter a ponta seria mais difícil do que alcançá-la.

Ontem, o São Paulo mostrou o foco pedido pelos atletas até o fim da partida. Tanto que conseguiu o terceiro gol logo após o Sport ter marcado seu gol e em seguida perdido a chance do empate, tudo isso nos minutos finais da partida.

No primeiro tempo, Diego Souza havia aberto o placar aos 29min. No segundo, Nenê ampliou logo aos seis jogados. No finzinho, Marlone descontou, aos 40min, e viu Rogério perder a chance de empatar aos 42min. Com o susto, o São Paulo acordou no jogo e marcou o terceiro com Tréllez, aos 44min.

BOX

Fla na cola

Com objetivo de voltar à liderança do Brasileirão, o Flamengo recebeu o Cruzeiro e venceu por 1 a 0, ontem, no Maracanã. No entanto, como o São Paulo também venceu na 18ª rodada, o Rubro-Negro segue em segundo lugar, com 37 pontos. Em duas semanas, Fla e Raposa duelarão novamente, mas pelo jogo derradeiro das oitavas da Libertadores.