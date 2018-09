Líder São Paulo desafia o Atlético-MG

Líder do Brasileirão sem margem de erro para seguir no topo, o São Paulo desafia o Atlético-MG esta noite, às 21h45, no Independência, em busca de voltar a vencer para não precisar contar com outros resultados para seguir no topo da classificação. Na última rodada foi assim. O Tricolor empatou com o Fluminense, mas se manter líder pelo empate entre Cruzeiro e Internacional. Desta vez, um tropeço, aliado a um triunfo do vice-líder Inter custará a liderança. Suspenso, Diego Souza está fora, bem como Bruno Peres, vetado por dores musculares. Por outro lado, Nenê (foto) e Jucilei voltam de suspensão.