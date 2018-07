Líder Flamengo desafia o Santos de Chulapa

(Foto: FLA IMAGEM)

Vindo de vitória no clássico com o Botafogo, o que o manteve na liderança do Brasileirão, o Flamengo tenta seguir no topo da classificação diante de outro alvinegro, mas desta vez paulista: o Santos. O duelo, às 21h45 na Vila Belmiro, será diante de um Peixe diferente do que vinha atuando. Comandado interinamente por Serginho Chulapa, que assumiu o lugar de Jair Ventura, demitido segunda-feira, o time praiano irá a campo com uma formação ofensiva, com quatro atacantes: Rodrygo, Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno Henrique (foto) – apresentado ontem, o volante Carlos Sánchez ainda não estreia, bem como Bryan Ruiz. No Flamengo, o técnico Barbieri não conta apenas com o atacante Marlos Moreno, lesionado. Já Matheus Sávio (foto), autor de um golaço no clássico do fim de semana, está confirmado na equipe.