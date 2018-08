Libertadores: Corinthians defende vantagem contra o Colo-Colo

Corinthians se reapresentou na segunda-feira de olho na partida de hoje (Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians)

Santiago - Depois de uma longa pausa por conta da disputa da Copa do Mundo, a Taça Libertadores da América está de volta. O Corinthians, que terminou na liderança do Grupo 7, irá encarar o Colo-Colo, pior time entre os 16 classificados, nas oitavas de final. O jogo de ida será nesta quarta-feira (8), às 21h45 (de Brasília), no estádio Monumental de Santiago. Já o segundo duelo será disputado no dia 28 de agosto, no Itaquera.

Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes, mas nenhuma delas pela Libertadores. O Timão leva vantagem no retrospecto com duas vitórias, um empate, uma derrota, seis gols marcados e quatro sofridos.

O primeiro encontro foi em um amistoso realizado no estádio Nacional, em 26 de maio de 1960. O Corinthians venceu por 2 a 0. No mesmo palco, em 1969, o Colo-Colo foi quem levou a melhor pelo Hexagonal de Santiago ao derrotar o time alvinegro por 4 a 2. Já os confrontos mais recentes aconteceram pela fase de grupos da Copa Mercosul de 2001. No Chile, o Timão venceu por 2 a 1, enquanto no Pacaembu o confronto terminou no 0 a 0.

Se levarmos em conta o retrospecto do Corinthians diante de todas as equipes chilenas a vantagem é bem maior. Em 21 jogos, o Timão venceu 15, empatou dois e perdeu apenas quatro. Além disso, marcou 46 gols e sofreu 21.