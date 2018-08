Libertad e Boca definem quem avança

Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida por 2 a 0, na Argentina, o Libertad recebe o Boca Juniors nesta noite, às 19h30 (de Brasília), para a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, em Assunção (PAR). Enquanto o Boca sustenta o bicampeonato nacional e retoma seu melhor ritmo com as primeiras rodadas do Argentino, o Libertad vê a classificação como a chance de voltar seu melhor futebol na própria Libertadores. Outro embate que chama a atenção neste confronto é entre o técnico Guillermo Schelotto e o atacante Carlitos Tévez, ambos do Boca. Hoje, o treinador está suspenso e dá lugar ao seu assistente e irmão gêmeo Gustavo no banco de reservas. Assim, Tévez foi relacionado para o jogo no Paraguai.