Levantamento mostra menor infestação de mosquito

Toledo - A Coordenadoria de Combate às Endemias de Toledo divulgou nessa segunda-feira (10) os índices de infestação por Aedes aegypti do 5º LIRAa de 2018. As visitações apontaram o menor índice de infestação do ano que foi de 0,1 %.

Os índices estão diminuindo gradativamente a cada amostragem. No mês de janeiro, data do primeiro LIRAa, os dados mostravam 3,3% de infestação. Em março os números diminuíram para 3%, em maio o índice caiu para 1,3% e em julho para 0,4%.

De acordo com o coordenador do Setor de Endemias, Selídio José Schmitt, o período de inverno deu uma importante contribuição para a diminuição da infestação. “Nesta época do ano é comum que os índices de infestação, diminuam por conta da temperatura fria e da pequena quantidade de chuva. Mesmo assim os números são muito satisfatórios e demonstram que Toledo está fora do risco de infestação”, destaca.

Durante o 5º LIRAa foram visitadas 1.890 residências do perímetro urbano do município. Cada bairro teve 5% de seus domicílios visitados pelos agentes de endemias.

“O trabalho de conscientização e prevenção tem sido muito bem feito pelos agentes, o que contribui valorosamente para os baixos indicadores de infestação. Porém a população precisa manter os cuidados, principalmente nesta época do ano, onde a temperatura e quantidade de chuva aumentam”, comentou Selídio José Schmitt.

Em 2018 o município tem até o momento o índice baixo de casos de dengue confirmados. Foram três casos importados e dois autóctones (Casos de dengue contraídos no município). O 6º e último LIRAa do ano de 2018 será realizado durante o mês de novembro.