Leist corre pela 2ª vez em Toronto

Ao disputar hoje o GP do Canadá de Fórmula Indy, com largada às 16h30 transmitida ao vivo pela Band Sports, o brasileiro Matheus Leist correrá pela segunda vez no circuito de rua de Toronto. A primeira vez foi no ano passado, quando ainda competia na Indy Lights, categoria de acesso à Indy. O gaúcho foi destaque na oportunidade com um segundo lugar no grid de largada e com um top-5 em uma das corridas da rodada dupla após fazer várias ultrapassagens. Para este final de semana, Leist acredita que a equipe AJ Foyt poderá evoluir.