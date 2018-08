Leismann quer gestão transparente no HU

Edison Luiz Leismann assumiu o cargo de diretor geral do hospital: “não há motivos para esconder as coisas” (Foto: Aílton Santos)

Cascavel – O vasto currículo nas áreas de administração, ciências contábeis e economia e uma carreira sólida dentro da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) como docente, garantem agora o cargo de diretor geral do Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) a Edison Luiz Leismann, cargo ocupado nos dois últimos anos pelo reitor da universidade, Paulo Sérgio Wolff, o Cascá.

Leismann, ao assumir oficialmente a direção do hospital na tarde de sexta-feira (3), em cerimônia que contou com a presença do secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi, afirma que a gestão será pautada pela transparência, principalmente no que se refere à divulgação de dados.

“Não há motivos para esconder as coisas. Quando se evita falar ou se esconde algo, a dúvida é gerada. Precisamos informar à população do que acontece dentro do hospital para que não ocorra questões semelhantes a de dias anteriores, de que o HU estava com leitos vazios, quando na verdade estava apenas preparando-os para novos internamentos”, explica.

Além disso, o novo diretor geral pretende dar uma atenção especial ao papel assistencial do Huop, sem descuidar da parte pedagógica. “Vamos estreitar o relacionamento com a 10ª Regional de Saúde e com o município de Cascavel para apararmos arestas no sentido de melhor atender a região em termos de assistência”, diz. Para isso, Leismann solicitou ao prefeito Leonaldo Paranhos, presente na nomeação, para que no plano diretor haja um planejamento da saúde pública do Município para os próximos dez anos.

“A pressão externa é muito grande pela assistência, seja por vaga, fila de espera por consultas, enfim, a tônica das conversas é de que temos de pensar neste plano diretor para que no futuro não sejamos surpreendidos por problemas”, esclarece.