Lava Jato chega com força à região oeste do Paraná

Foz do Iguaçu - Iniciada há quatro anos, a operação que desmantelou o maior esquema de corrupção da história do Brasil que se tenha conhecimento chega às regiões oeste e sudoeste do Paraná e não tem data para acabar.

Nas duas últimas semanas a Polícia Federal tem feito diligências - a maioria com prerrogativas de função - envolvendo políticos com base eleitoral na região e que circulam no cenário nacional.

A expectativa é para que esse processo siga até depois do pleito de outubro, uma vez que a partir de amanhã a PF prioriza ações associadas às eleições sempre que for acionada, não podendo seguir com força total com as diligências.

A determinação de todas elas partiu do STF (Supremo Tribunal Federal) como mais um desdobramento da operação Lava Jato. Elas dizem respeito prioritariamente a políticos, mas inclui outros possíveis envolvidos direta ou indiretamente no esquema bilionário de desvio de dinheiro dos cofres públicos ou que possam ter informações essenciais às investigações que são centralizadas no Paraná.

Por tramitar em sigilo, não são divulgados nomes, apenas a confirmação de que são dezenas de citados e a expectativa de que dezenas deles devam ser presas no decorrer das investigações.

A Lava Jato

Até agora, a Lava Jato já resultou em mais de uma centena de condenações, dezenas de presos e cerca de R$ 2,5 bilhões devolvidos aos cofres públicos. No total, foram recuperados a partir da Lava Jato quase R$ 12 bilhões desviados, mas as investigações apontam que o rombo aos cofres públicos pode passar dos R$ 30 bilhões.

Segundo o apurado com exclusividade pelo Jornal O Paraná, são dezenas de documentos expedidos pelo STF todos já em posse da Polícia Federal.

Segundo uma fonte consultada pela reportagem, essas ações específicas no oeste e no sudoeste do Estado podem levar dezenas de pessoas para trás das grades com a caracterização direta de envolvimento e de beneficiamento com a corrupção.

Neste momento, a PF está a campo apenas para o levantamento de informações e não estão previstas, por ora, apreensões nem detenções, salvo casos de flagrante, e também está momentaneamente descartada a realização de uma fase específica para cumprimentos de mandados de prisão, busca e apreensão por aqui.