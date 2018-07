Land Rover traz ao Brasil edição limitada Evoque Autobiography

Limitada a apenas 25 unidades, a versão Autobiography já está disponível nas concessionárias Jaguar Land Rover de todo o Brasil por R$ 305.800 (Foto: Divulgação)

A Land Rover traz ao Brasil uma edição especial Range Rover Evoque Autobiography, que oferece ainda mais luxo aos clientes do Evoque, um dos mais vendidos veículos da marca no País. A marca britânica também confirma a chegada de mais 20 unidades da versão conversível do modelo, sucesso absoluto desde sua primeira apresentação por aqui, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em 2016.

Limitada a apenas 25 unidades, o Range Rover Evoque Autobiography é totalmente focado em oferecer uma experiência de requinte e exclusividade aos clientes. Disponível em cinco cores distintas de carroceria - Firenze Red, Corris Grey, Santorini Black, Silicon Silver e Yulong White - o modelo traz rodas em aro 20 com acabamento diamantado, sistema automátivo de faróis adaptativos em LED, além de porta malas com abertura acionada por gesto.

Por dentro, o caráter de luxo e exclusividade da série se mostra com as soleiras iluminadas com a marca“Autobiography”. O amplo uso do couro premium Oxford no, painel teto e volante oferecem uma experiência de amplo requinte. O tecido está presente também em abundância nos bancos, porém com acabamento perfurado para um ar mais esportivo.

Os mesmos bancos dianteiros também contam com 14 ajustes elétricos distintos além de memória para até três pessoas diferentes, em que todas as configurações de posição pré- determinadas de acordo com as preferências do motorista são ajustadas ao simples toque em um botão.

Além do luxo, a tecnologia está fortemente presente no Range Rover Evoque Autobiography, que conta com 5 câmeras posicionadas na parte traseira, dianteira e nas laterais do modelo, oferecendo ao motorista uma visão 360º do lado de fora do veículo. A tecnologia é ideal em situação de pouco espaço para manobras ou em meio a um percurso fora de estrada.