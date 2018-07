Land Rover torna autonomia todo terreno em realidadev

A Jaguar Land Rover está desenvolvendo SUVs fora de estrada autônomos com o projeto Cortex (Foto: Divulgação)

A Jaguar Land Rover está desenvolvendo carros autônomos capazes de dirigir fora de estrada em qualquer condição climática.

O primeiro projeto Cortex do mundo levará carros autônomos fora de estrada às ruas, garantindo que eles sejam totalmente capazes de andar em qualquer condição climática: terra, chuva, gelo, neve ou neblina. Como parte do projeto, está sendo projetada uma técnica de “5D”, combinando dados acústicos, de vídeo, de radar, de detecção de luz e de detecção de distância (LiDAR) em tempo real. O acesso a esses dados combinados melhora a consciência do ambiente em que o carro se encontra. O aprendizado da máquina permite que o carro autônomo se comporte de maneira cada vez mais sofisticada, fazendo com que ele lide com qualquer condição climática em qualquer terreno.

Holmes, gerente de Pesquisa de Veículos Autônomos e Conectados da Jaguar Land Rover, diz: “É importante desenvolver nossos veículos autônomos com a mesma capacidade e desempenho que os clientes esperam de todos os Jaguars e Land Rovers. A autonomia é uma inevitabilidade para a indústria automotiva, e garantir que nossa oferta autônoma seja a mais agradável, capaz e segura é o que nos leva a explorar os limites da inovação. O Cortex nos dá a oportunidade de trabalhar com alguns parceiros fantásticos, cuja expertise nos ajudará a concretizar essa visão em um futuro próximo”.

A Jaguar Land Rover está desenvolvendo tecnologias de veículo totalmente e semiautomatizadas, oferecendo aos clientes a escolha do nível de automação, enquanto possibilita uma experiência de condução agradável e segura. Esse projeto faz parte da visão da empresa de viabilizar o automóvel autônomo na mais ampla gama de ambientes de condução e clima reais, na rodovia e fora de estrada.

O projeto Cortex desenvolverá a tecnologia por meio do desenvolvimento de algoritmos, otimização de sensores e testes físicos em pistas off-road no Reino Unido. A Universidade de Birmingham, com sua liderança mundial em pesquisas sobre radar e sensores para plataformas autônomas e Myrtle AI, especialistas em aprendizado de máquina, participam do projeto. O Cortex foi anunciado como parte da terceira rodada de financiamento para veículos conectados e autônomos da Innovate UK em março de 2018.