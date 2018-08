Lançados 13 candidatos à Presidência da República

Brasília - Com fim do prazo previsto na legislação eleitoral para definição dos candidatos que pretendem concorrer às eleições de outubro, 13 candidatos e seus vices confirmaram que vão disputar a Presidência da República. As chapas completas com candidatos, vices, alianças ou coligações tinham de ser oficializadas até ontem na Justiça Eleitoral.

A partir de agora, as legendas poderão registrar seus candidatos à Presidência no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O prazo termina no dia 15 de agosto, às 19h. Em seguida, caberá ao MPE (Ministério Público Eleitoral), qualquer candidato, partido político ou coligação impugnar o registro do adversário político.

Para tanto, na fundamentação que deve ser enviada ao tribunal, o impugnante deverá apresentar argumentos jurídicos contra o registro da candidatura, como algum impedimento legal previsto na Lei da Ficha Lima que gere inelegibilidade. Caberá a um ministro do TSE analisar os argumentos e decidir se o candidato poderá disputar as eleições.

A propaganda eleitoral por meio de carros de som, comícios e internet estará liberada a partir do dia 16 deste mês.

O primeiro turno do pleito será realizado dia 7 de outubro e segundo, no dia 28 do mesmo mês.

Confira quem são os candidatos:

Alvaro Dias (Podemos)

Cabo Daciolo (Patriota)

Ciro Gomes (PDT)

Geraldo Alckmin (PSDB)

Guilherme Boulos (PSOL)

Henrique Meirelles (MDB)

Jair Bolsonaro (PSL)

João Amoêdo (Partido Novo)

João Goulart Filho (PPL)

José Maria Eymael (DC)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Marina Silva (Rede)

Vera Lúcia (PSTU)