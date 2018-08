Lago Azul no perímetro urbano a partir de quinta

Uma solenidade marcada para esta quinta-feira, às 16h, no salão paroquial da Igreja Católica do Lago Azul, oficializa a inclusão definitiva daquela área da cidade ao perímetro urbano de Cascavel. O prefeito Leonaldo Paranhos irá sancionar a lei aprovada pela Câmara de Vereadores. “É um ato simples, mas de uma profundidade enorme porque eu sei que o sonho de muitas pessoas era que isso acontecesse”, observa o prefeito.

Paranhos destaca que o ato tem um detalhe importante em sua vida por ter sido naquela região que conseguiu seu primeiro emprego ao chegar a Cascavel no ano de 1982. Contratado pela Imobiliária Trivelatto, Paranhos fazia a cobrança da taxa de manutenção do Clube de Campo Lago Azul. Agora, quer planejar o desenvolvimento urbano do local: “Vamos planejar definitivamente o Lago Azul como parte do perímetro urbano da nossa cidade”.

O presidente do Concidades, Adir Tormes, que também é engenheiro civil e atua no IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), diz que a reivindicação é antiga e que a cidade cresceu no entorno de uma área aprovada como “sítio de recreio”, com lotes de 3 mil metros quadrados. “A cidade tomou conta em volta e a população começou a reivindicar infraestrutura que para um sítio de recreio não existia, como pavimentação, rede de água e esgoto, melhorias na iluminação, telefonia e transporte. Como lá era sítio de recreio essa estrutura não era igual à de uma área urbana”, explica.

Sem pavimentação

O presidente do Concidades, Adir Tormes, explica que, como sítio de recreio, até financiamento para pavimentação pelo Programa ParanáCidade é impossível na região do Lago Azul. “Acaba limitando os recursos para a infraestrutura”, explica Tormes.

Em 2016, o Plano Diretor de Cascavel foi revistado e a proposta de incluir o Lago Azul no perímetro urbano foi aprovada pelos conselheiros. No ano passado, várias audiências foram realizadas para discutir com a população as mudanças e, por fim, o projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores.

Recursos

Com a transformação da área em perímetro urbano, a captação de recursos para investimentos em infraestrutura fica mais fácil. Segundo o presidente do Concidades, Adir Tormes, a Sanepar já sinalizou que irá prever em seu cronograma de investimentos água e esgoto para a região: “Esses benefícios que a população espera vai começar a chegar mais rapidamente”.

Com a mudança, os proprietários de terrenos, que hoje são acima de 3 mil metros quadrados, poderão dividir os lotes e comercializá-los. Há uma expectativa de que surjam novos condomínios fechados no local.