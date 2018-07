Kwid e Sandero estão entre os carros mais vendidos em junho

Com 19,8 mil emplacamentos, a Renault fechou o mês de junho com 10,2% de participação de mercado, ficando entre as quatro marcas com maior número de licenciamentos no período. Os destaques foram o Sandero, quarto colocado no ranking de vendas, com 6,1 mil unidades comercializadas; e o Kwid, na décima posição, com mais de 5 mil emplacamentos. No acumulado do primeiro semestre, a Renault tem 8,3% de participação de mercado, um ganho de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2017.

“Este foi um mês em que todo o nosso time se empenhou para recuperar os dias em que não produzimos em virtude da greve dos caminhoneiros, que comprometeu os resultados de maio. Aceleramos a produção tendo em vista o compromisso com os clientes que desejam adquirir um Renault. Pela primeira vez, ultrapassamos a marca de 8% de participação de mercado no acumulado do ano, uma de nossas metas no país”, afirma Luiz Pedrucci, presidente da Renault do Brasil.