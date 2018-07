KTM 390 Duke ABS chega ao Brasil

A KTM 390 Duke Abs é equipada com a suspensão invertida WP Split Fork, que se ajusta automaticamente ao peso em cima da moto (Foto: Divulgação)

Para quem gosta de velocidade, aguardar pode ser ainda mais difícil. Mas quem tem o espírito Ready To Race a espera foi superada: já está no mercado a Nova Geração da KTM 390 DUKE ABS, uma naked com verdadeiros genes de racing e design diferenciado. O preço público sugerido é de R$ 23.990,00.

Presente em todos os países onde a KTM oferece sua experiência, a potencialidade da KTM 390 DUKE ABS faz com que este seja o grande investimento da marca no Brasil em 2018. Isso porque o modelo conta com motor monocilíndrico de 373,2 cm³ e 44 cv de potência, que recebeu melhorias no mapa de injeção e expressa uma curva de entrega mais progressiva e linear.

Foguete nas curvas

Performance, leveza e pureza fazem da Nova Geração o estado da arte das máquinas e também o “foguete nas curvas”: a concentração de massa no centro de gravidade da nova geração pouco interfere nas rodas e, com a melhor relação peso e potência do segmento, atribui mais controle e performance nas curvas.

Com tecnologia reconhecida mundialmente em suspensões, a KTM apresenta neste modelo a suspensão invertida WP Split Fork, com cartuxo aberto. Direto das competições para as ruas, o componente atribui maior conforto, esportividade e estabilidade na pilotagem, uma vez que se ajusta automaticamente ao peso em cima da moto, terreno e impacto no solo. Além disso, é de fácil manutenção devido à engenharia simples e quantidade pequena de componentes. De fácil regulagem, os novos manetes com altura personalizável estão sempre prontos para quem quer viver a adrenalina que sentem os pilotos profissionais, com a segurança do freio ABS e seu disco dianteiro, agora com Ø 320 mm.

Outra novidade, o farol em LED vai adiante do convencional em funcionalidade e durabilidade. A atenção está em iluminar o ponto mais próximo ao chão, que permite ao motorista uma tomada de decisão estratégica ao avistar com antecedência um objeto no caminho. O design também se destaca não apenas por evocar o visual da KTM 1290 Super Duke R, mas porque o trilho central dissipa o calor e mantém o computador do farol frio.

O acelerador eletrônico ride by wire também é apresentado neste lançamento. A mesma tecnologia utilizada na KTM Super Duke realiza a aceleração através de um sinal elétrico e não mais por um cabo de aço. O resultado é maior precisão na ação e reação durante a pilotagem, com menor manutenção.

Exclusividade na categoria, a KTM 390 Duke ABS ainda oferece inovação de ponta no novo painel TFT, que informa através da tela colorida e antirreflexo o status de todas as outras tecnologias aplicadas na moto. Mais funções ficam disponíveis quando conectado ao smartphone através de Bluetooth. Já o software original KTM My Ride propicia a visualização de chamadas telefônicas e controle de áudio.