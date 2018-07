Kia Motors fecha semestre com crescimento de 54,7%

A Kia Motors do Brasil licenciou 858 veículos em junho último, total correspondente a um crescimento de 12% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2017, quando foram comercializadas 766 unidades da marca. No comparativo com maio deste ano, mês em que a Kia emplacou 1.122 veículos, as vendas de junho tiveram queda de 23,5%, contrariando a tendência de crescimento constante observada desde fevereiro último.

Ao longo do primeiro semestre de 2018, a Kia anotou 6.095 unidades licenciadas. Os números indicam crescimento de 54,7% ante igual período de 2017 e market share acumulado de 0,54% no mercado nacional.

O SUV médio Sportage foi o líder de vendas da Kia em junho e o terceiro modelo mais vendido do segmento no País, com 488 unidades emplacadas. O comercial leve Bongo e o sedã médio Cerato aparecem na sequência, com 166 e 124 veículos comercializados, respectivamente.

Alta do dólar

Presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini observa que a alta do dólar foi o principal responsável pelo enfraquecimento das vendas ao longo de junho. “Com a moeda norte-americana em patamares tão altos, nenhuma marca importada consegue manter os preços sem reajustes, o que influencia diretamente as nossas vendas”, enfatiza. “Além disso, a rede de concessionárias ainda sentiu os reflexos da paralisação dos caminhoneiros que ocorreu no final de maio e abalou todos os setores da economia brasileira”.