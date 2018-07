Kart de Cascavel terá decisão em setembro

Gabriel Carvalho é o líder da categoria 125 B (Foto: Leonardo Calis/Divulgação)

O kart de Cascavel terá a decisão no dia 16 de setembro, quando será disputada a quarta e última etapa do Campeonato Citadino. O Kartódromo Delci Damian será palco de mais um show.

Depois da terceira etapa, disputada no último dia 7, Gabriel Carvalho lidera a categoria 125 B, com 91 pontos, quatro a mais do que Valdinei Vieira dos Santos, o Bate, que ocupa a vice-liderança.

Mesmo tendo perdido a invencibilidade, Marcos Fernandes dos Santos, da equipe JFS Guinchos, se mantém na liderança da categoria 125 A. Ele tem 108 pontos, 84 do vice-líder Maurício Zaffari. Rafael Paiva (equipe Atlas Ferro Velho), Edivan Monteiro e Márcio do Lago (equipe Sicredi) recuperaram-se dos fracos resultados das duas primeiras etapas e estão em terceiro, quarto e quinto no campeonato. Edivan foi o vencedor da etapa no último dia 7.

Na categoria F-4 B, Fernando Schoroeder chegou à liderança com o segundo lugar na 3ª etapa. Ele tem 97 pontos, contra 84 de Milton Santos Junior.

A categoria F-4 A tem Eduardo Tanabe na liderança. Com a vitória na última etapa, ele chegou a 148 pontos e abriu boa vantagem para Rodrigo Santos, o vice-líder, que tem 117.

Classificação do Citadino de Kart de Cascavel

Categoria 125 B

Pos. Piloto Pontos

1º) Gabriel G. de Carvalho 91

2º) Valdinei V. dos Santos 87

3º) Joelson C. Alves 75

4º) Claudecir Guligurski 70

5º) Juliano M. dos Santos 63

6º) Julio A.C. Melo 45

7º) Júnior Drugovich 42

8º) Adriano Merlo/Leandro Almeida 38

9º) Sandro Frare 32

10º) Wagner Heber Monteiro 30

11º) Odair Da Silva 29

12º) Alvinho Barcellos 28

13º) Dirceu P. Pires 27

14º) Francis Miguel Revers 24

15º) Luciano Paiva 20

16º) Valcir Silva 15

17º) Roberto Kenji Sato 13

18º) Renan Santos 7

19º) Luiz C. Schoroeder 0

Categoria 125 A

1º) Marcos Fernandes dos Santos 108

2º) Mauricio Zaffari 84

3º) Rafael Paiva 81

4º) Edivan Monteiro 80

5º) Márcio do Lago 68

6º) Tiago Scweiger 30

7º) Mailson Araújo 22

Categoria F-4 B

1º) Fernando Schoroeder 97

2º) Milton M. dos Santos Júnior 84

3º) Fernando Baldin 75

4º) Matheus de Sousa 62

5º) Matheus Monteiro 54

6º) César Schoroeder 51

7º) João Marchioro 46

8º) Dirceu Pires 28

9º) Willian Nascimento 16

10º) Vitor M. Klein 10

11º) Rodrigo Montania 0

Categoria F-4 A

1º) Eduardo Tanabe 148

2º) Rodrigo B. Santos 117

3º) Jacir Dalla Valle Júnior 99

4º) Francis Revers 75

5º) Wagner H. Monteiro 56

6º) Jucimar de Sousa 9