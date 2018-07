Kaefer trabalha rápido e MS libera compra de equipamento

Alfredo e Ciro, com a tão esperada portaria na mão: garantia de mais uma vitória (Foto: Divulgação )

Cascavel - O deputado Alfredo Kaefer (PP-PR), acompanhado do presidente da Uopeccan (União Oeste Paranaense de Combate ao Câncer), Ciro Kreuz, esteve no Ministério da Saúde com uma missão muito importante: agilizar os trâmites para a liberação de importação de um moderno equipamento para tratamento de câncer, através do Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica).

O processo para liberação estava parado no Ministério desde o fim do ano passado, quando a Uopeccan teve um pedido de prorrogação do prazo indeferido.

O deputado Kaefer assumiu então a responsabilidade e foi até o Ministério solicitar a liberação da prorrogação para execução do projeto, autorizando a entidade a adquirir um acelerador linear. O pedido foi prontamente atendido e em menos de dez dias o deputado e o presidente da Uopeccan já estão com a Portaria 734, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, na mão.

Importância

O custo do moderno aparelho gira em torno de R$ 3 milhões e a partir de agora serão 180 dias para compra, instalação e funcionamento.

O acelerador linear de partículas para radioterapia conformacional 3D, segundo Ciro Kreuz, “é o que de mais moderno temos hoje na medicina. É top de linha e, junto com os outros, um pouco mais antigos que temos, vai agilizar muito o processo de tratamento das pessoas que precisam da Uopeccan”.

Ciro não esconde sua alegria: “Temos que agradecer o deputado Alfredo Kaefer, que prontamente atendeu nosso pedido e foi até o Ministério da Saúde pedir a agilidade no processo, que foi rápido, sem falar no custo do equipamento, que chega perto de R$ 3 milhões, tudo bancado pelo programa”.

O deputado Alfredo Kaefer reforçou seu compromisso com a busca por uma saúde pública de mais qualidade e demonstrou sua satisfação em conseguir atender uma entidade tão importante quanto a Uopeccan. “Não é de hoje que trabalho para trazer recursos para a Uopeccan, tanto de Cascavel quanto de Umuarama. Esse equipamento vai ajudar a salvar milhares de vidas. Vai aliviar o sofrimento daquelas pessoas que, infelizmente por conta do destino, estão com câncer. Demos a nossa parte, mas ainda é pouco, e vou continuar buscando os recursos onde estiverem para que a Upeccan continue dando esperança a milhares de pessoas, não só do Paraná, mas também de outros estados”, garantiu Alfredo Kaefer.