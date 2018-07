Kaefer ressalta a necessidade de reformas no País

Deputado Alfredo ao lado do prefeito Leonaldo Paranhos (Foto: Divulgação )

Cascavel - A pesada carga tributária que sobrecarrega os empresários brasileiros fez parte do discurso do deputado federal Alfredo Kaefer (PP), ontem, durante a Escola de Governo da Prefeitura de Cascavel. Independente do novo presidente a ser eleito em outubro, Kaefer ressaltou a necessidade de maturidade política e econômica para poder adequar as contas. “Precisamos de reformas estruturantes. Primeiro de uma reforma tributaria para reduzir cargas de impostos, pois um terço de todo PIB [Produto Interno Bruto] fica com os governos de uma maneira desigual: dois terços desse valor vão para o governo federal, que vem a conta-gotas atender os municípios”, diz Kaefer.

Outra batalha do deputado federal ao longo de seu terceiro mandato foi a revisão do Pacto Federativo para melhor distribuição do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). “Espero que um dia não precisemos de emendas parlamentares. Pois os recursos arrecadados aqui deveriam ficar e não irem a Brasília para voltarem pelo Fundo de Participação dos Municípios ou por emendas”.

Enquanto isso não ocorre, os esforços são para garantir verbas aos municípios paranaenses: Kaefer obteve R$ 18 milhões para a construção de cinco USF (Unidades de Saúde da Família) em Cascavel, além de equipamentos para o futuro Hospital Municipal de Cascavel.

Para a região, o deputado encaminhou recursos por meio de emendas para os hospitais de Capitão Leônidas Marques e Realeza, além de R$ 3,5 milhões para o Hospital do Câncer - Uopeccan e ainda a compra de equipamentos para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia em Cascavel no Hospital Universitário, amenizando a fila de espera de 3,3 mil pacientes. O novo Centro de Endoscopia Digestiva vai abranger uma região de 2 milhões de habitantes. “É um trabalho de persistência e bom relacionamento com o governo federal após três mandatos. Em municípios menores, uma emenda de custeio de saúde de R$ 200 mil representa o total gasto o ano todo e conseguimos trazer para as cidades, melhorando a saúde pública, que é a maior demanda da população”.

Unidades para Cascavel

Outra emenda de Alfredo Kaefer prevê a construção de USFs no Bairro Santa Cruz, no Jardim Tarumã, no Bairro Interlagos, no Bairro Universitário e no Bairro 14 de Novembro.

Hoje o Município conta com 39 USFs e com esses e outros recursos já anunciados pela prefeitura serão construídas mais 17 unidades.

Do montante, R$ 11,5 milhões vão equipar o futuro Hospital Municipal. “São importantes investimentos em uma área importante para a cidade. São unidades que serão mini-hospitais. Trouxemos ainda recursos para equipamentos e reforma do novo hospital de Cascavel. Com essas verbas atendemos uma reivindicação importante, ainda mais para Cascavel que é referência nesse atendimento”, diz Kaefer.

Redirecionamento de verba

O deputado Alfredo Kaefer também citou os mais de R$ 330 mil destinados à Secretaria da Agricultura que seria utilizado para a construção da Arena no Parque de Exposições. Por questões burocráticas não foi possível a fazer a obra e o Município estava a ponto de perder esse dinheiro. “Inteligentemente, o secretário de Agricultura, Agassiz Linhares Neto, redirecionou esse valor para outra obra, também muito importante, que é a finalização do barracão onde vai funcionar o Programa de Aquisição de Alimentos”, lembrou Kaefer.