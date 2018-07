Juvinópolis: distrito feito por amigos

(Foto: Aílton Santos )

O Distrito de Juvinópolis, que tem uma população estimada em 1,7 mil pessoas e área de 264,94 quilômetros quadrados, fica no interior de Cascavel, a uma distância aproximada de 55 km da cidade.

Distrito de gente sorridente e de bem com a vida, possui mais elogios do que reclamações. A presidente da Associação de Moradores, Tatiane da Costa Dalla Costa, eleita há dois meses, conta como é morar no interior. “Todo mundo se conhece, fazemos festas, confraternizações, tudo pensado para que todos possam participar. Assim a comunidade fica unida e todos contribuem para o bem comum”.

Quem mora no interior acaba fazendo de tudo, sempre pensando no bem estar da população. “Não tem jeito, precisamos fazer de tudo mesmo. Na subprefeitura os funcionários se desdobram, todo mundo colabora e no fim todos ganham, sempre fazemos o melhor para ajudar as pessoas do distrito”.

Os moradores sentem falta da presença do subprefeito no distrito, mas a associação está aberta para receber e intermediar as demandas da comunidade local com o Município.

“Estamos passando por um momento difícil, temos que reerguer a associação que está cheia de dívidas. Vamos tentar regularizar tudo com a Receita Federal, com os órgãos competentes, para podermos entrar na legalidade e conseguir recursos com o Município para melhorias no distrito”, diz a líder comunitária.

Segundo Tatiane, as dívidas se acumularam porque as administrações anteriores “empurrarem”, deixando de lado a regularização das contas da instituição. “Agora estamos fazendo festas. Temos, por exemplo, o jantar dançante que ocorreu no dia 14, que até vocês do jornal nós ajudaram a divulgar. Ações como está é para o bem comum e para arrecadar fundos, assim levantando a associação e voltando para a regularidade”.

No dia 18 de agosto será realizado o tradicional “porco à Juvinópolis”, uma releitura da receita do porco à paraguaia. O animal é recheado com mandioca temperada, queijo e saladas de verduras, legumes e frutas acompanha o prato, que sai por R$ 20 para cada pessoa a partir de 12 anos – abaixo dessa idade pagam meio ingresso.

O evento será para arrecadar fundos à associação de moradores. Para mais informações e aquisição dos ingressos, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (45)99947-5234.

Segurança

O destacamento da Patrulha Rural da GM (Guarda Municipal) é uma das avaliações positivas da comunidade. “É muito bom ter os guardas aqui. Por mais que eles atendem boa parte da área rural de Cascavel, a gente está bem segura. Tinham muito assaltos, furtos, agora diminuiu bem, está muito melhor”, diz a moradora Lourides Atanazio.

Saúde

A moradora Gislaine da Costa dos Santos elogia o serviço de saúde. “Os médicos atendem bem. O Samu sempre que chamamos vem com agilidade, mudou bastante a nossa realidade na área de saúde nos últimos anos”, diz.

A USF (Unidade de Saúde da Família) Juvinópolis possui uma equipe completa e a unidade será remodela com investimentos que superam os R$ 1,5 milhão, oriundos de emendas parlamentares com contrapartida do Município. Segundo a presidente do distrito, a obra deve começar nos próximos três meses.

Esporte

O ginásio de esportes da comunidade de Juvinópolis foi destruído há pouco mais de quatro anos, durante um vendaval que passou pelo distrito.

Obras de reconstrução começaram, pararam, recomeçaram e até agora continuam paradas. “Precisamos do ginásio. A quadra esportiva aberta será inaugurada, mas o ginásio, que era promessa do Município ainda não saiu e a gente fica aqui esperando, está tudo parado. Faz muito tempo que ninguém mexe mais na obra” conta a presidente da Associação de Moradores, Tatiane Dalla Costa.

Estradas Rurais

Produtores rurais e comunidade em geral sofrem com as condições das estradas rurais em Juvinópolis. “Estradas temos, o que não tem é manutenção. Prejudica o transporte escolar, os trabalhadores do campo. Há vias em péssimas condições de conservação”, diz Tatiane Dalla Costa.

Mas existem obras em andamento, como a pavimentação poliédrica da Estrada Rio das Flores, que começou em 2 de abril e tem previsão de entrega até o próximo dia 30. O investimento foi de R$ 242,3 mil.

Transporte

Uma questão que incomoda os moradores de Juvinópolis é a superlotação dos ônibus metropolitanos que fazem a linha Cascavel/Boa Vista da Aparecida e atende aos distritos de Juvinópolis, Rio do Salto e São Salvador.

“São poucos horários, os ônibus já passam aqui cheios, sem lugar para por tanta gente. É um trajeto de mais de uma hora, e as pessoas fazem de pé, sem comodidade alguma. Além do alto valor da passagem que já está em R$ 5,75”, conta a moradora Gislaine da Costa dos Santos.

A presidente da Associação de Moradores, Tatiane Dalla Costa, relata que quem depende de ônibus perde o dia. “Quem precisa ir resolver alguma situação em Cascavel tem que pegar folga. São tão poucos horários que não há jeito, perdemos o dia por causa disso”.

Uma solução, pensada em conjunto seria, a implantação da linha Juvinópolis via São Salvador - Rio do Salto/Terminal Leste, integrando os três distritos da região com o transporte coletivo de Cascavel, como hoje ocorre com São João do Oeste que possui uma linha.

Festas

Além do jantar dançante e do “Porco à Juvinópolis”, a Igreja Católica também realizada muitos eventos festivos. A escola municipal e o colégio estadual também abrem espaço para atividades diferenciadas na comunidade.

Um evento que chama a atenção é a cavalgada do Dia das Mães, em maio, que chega a reunir perto das mil pessoas. “Essa é uma festa bem aceita, vem gente de todo lado participar da cavalgada e depois almoçar um churrasco no salão da igreja”, lembra Tatiane Dalla Costa.