Justiça suspende regularização dos aplicativos de transporte em Foz

Em decisão assinada na quarta-feira (29), o juiz Wendel Fernando Brunieri, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, suspendeu o decreto da Prefeitura de Foz do Iguaçu que previa regras para regulamentação do serviço individual de transporte de passageiros, os aplicativos como Uber e Garupa. O juiz acatou, em parte, um mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, solicitado por 65 motoristas de aplicativos, contra a lei criada pelo prefeito Chico Brasileiro para regulamentar essa atividade no Município. Em sua decisão, o magistrado lembrou que o Foztrans poderá somente vistoriar os veículos que são usados por esses motoristas.