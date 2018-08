Justiça realiza mutirão de desapropriações da 163

Toledo - A Subseção Judiciária de Toledo deu início nesta semana ao mutirão de audiências de desapropriação ajuizadas pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) para fins rodoviários e benfeitorias às obras de adequação da BR-163. Foram designadas 80 audiências que ocorrerão até a próxima sexta-feira (17).

As propostas do Dnit foram apresentadas previamente em audiência pública realizada com os expropriados a fim de que as partes pudessem tirar dúvidas e receber esclarecimentos adicionais.

O mutirão está sob a coordenação da juíza federal Anne Karina Stipp Amador Costa e do juízo da 1ª Vara Federal de Toledo e conta com o apoio do Cejuscon de Curitiba, em ação promovida pelo Núcleo de Conciliações da Justiça.

De acordo com a diretora do Núcleo de Conciliações, Simone Pedroso Ribeiro, em mutirões anteriores foram alcançados altos índices de conciliações. “A estrutura proporcionada às partes viabiliza o perfeito esclarecimento sobre os trechos a serem desapropriados. Com o auxílio de meios avançados de tecnologia, o Dnit dispõe de equipamentos que permitem a visualização do ponto de vista aéreo das áreas objeto das ações no momento das audiências, o que proporciona segurança e clareza para as partes nas tratativas com os procuradores, engenheiros e magistrados".