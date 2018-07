JUPS 2018: FAG conquista ouro no Atletismo e prata e bronze no Judô

Magda Ribeiro conquistou ouro nos 100, 200 e 400 metros rasos (Foto: Divulgação )

Os acadêmicos do Centro Universitário FAG que disputaram os Jogos Universitários do Paraná, realizados em Maringá, garantiram bons resultados. Várias medalhas foram conquistadas. No atletismo, Magda Ribeiro, que cursa Educação Física, ganhou ouro nos 100, 200 e 400 metros rasos. A tríplice coroa veio depois de ela ter conseguido dois ouros e uma prata em 2017. "Com muito empenho, dedicação e amor pelo que faço consegui esse resultado. Agradeço à minha família e a todos que me apoiaram, em especial ao Centro FAG", comenta.

Também aluna de Educação Física, Adrielly Steffany, ficou no lugar mais alto do pódio também, no lançamento de martelo. "Eu estava por muito tempo sem treinar. Treinei na quarta e na quinta-feira, descansei na sexta e lancei no sábado na competição. Sou atleta desde pequena. Já ganhei 43 medalhas e 4 troféus", ressalta. Na disputa de lançamento de dardo, Adrielly ficou em 4º lugar e no arremesso de peso, em 5º.

O Judô conquistou o 3º lugar geral graças ao excelente desempenho dos atletas. Do curso de Educação Física, no judô feminino, Dara Catarina Hartmann e Jessica Gomes garantiram medalhas de prata. Haydée Beatriz Zandoná Soares do curso de Medicina ficou com bronze. No judô masculino, o acadêmico de Educação Física, Felipe Gazola, garantiu o terceiro lugar.