Julho Verde pela prevenção do câncer de cabeça e pescoço

O Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço é celebrado no dia 27 de julho. Desde já, no entanto, o Hospital Uopeccan trabalha com a conscientização e a informação pelo combate a esse tipo de câncer que, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), tem cerca de 41 mil novos casos descobertos ao ano no Brasil.

Desde sempre, os fatores de risco mais importantes eram tabagismo e alcoolismo. Sendo assim, pessoas que costumam fumar ou beber muito estão mais suscetíveis à doença - manter os dois hábitos pode multiplicar em até 20 vezes as chances de desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. Porém, nos últimos anos, percebeu-se um início considerável dos casos da doença em pacientes que não fumavam nem bebiam. Investigando bem, foi possível perceber a contribuição da infecção pelo papilomavírus, o HPV. “Hoje, este é um fator de risco importante. Por isso, além de não fumar e não beber, a vacinação contra o HPV é uma forma de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço”, esclarece o médico cancerologista do Hospital Uopeccan, Hildebrando Nagai.

O diagnóstico precoce e o rápido início do tratamento são fundamentais para a cura do câncer de cabeça e pescoço. Um dos principais problemas para o tratamento é o diagnóstico tardio, que ocorre em 60% dos casos, deixando sequelas no paciente.

Segundo levantamento do Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de boca, laringe e demais lugares é, hoje, o segundo mais frequente entre os homens, atrás somente do câncer de próstata. Nas mulheres, prepondera o câncer da tireoide, sendo o quinto mais comum entre elas.

Os tumores de cabeça e pescoço são uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe (onde é formada a voz), esôfago, tireoide e seios paranasais.