Julho já é considerado o mês mais seco do ano no Estado

Cascavel - O mês de julho já é considerado o mês mais seco do ano pelo Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná). A única chuva registrada até o momento na região de Cascavel foi dia 9, com média inexpressiva de 0,4 milímetro. A média histórica prevista para o mês é de 109 milímetros.

Segundo o Simepar, o índice de chuvas em julho foi baixo em todo o Estado. Na região oeste apenas duas estações meteorológicas registraram precipitações além de Cascavel: Foz do Iguaçu, com 1,4 milímetro, e Palotina, com 1 milímetro.

Para o mês de agosto, que historicamente registra menor índice de chuva, a média prevista é de 89,1 milímetros no Paraná.

Mas ainda deve chover este mês. Para o fim de semana há probabilidade de chuvas fracas para a região oeste. Uma frente fria chega ao Sul do País traz a possibilidade de chuva e também derruba as temperaturas na região.

Segundo o Simepar, para este sábado a mínima prevista é de 11ºC e a máxima de 25ºC. Já amanhã a mínima cai para 8ºC e a máxima não passa dos 23ºC. Na segunda-feira a frente fria deve perder força e os termômetros variam entre 17ºC e 26ºC.

A umidade relativa do ar também deve aumentar com a possibilidade de chuva e aumento da nebulosidade resultante da frente fria. Passando dos 40% registrados na sexta-feira podendo chegar aos 90% durante o sábado e o domingo.

Segundo o meteorologista do Simepar, César Duquia, para quarta-feira e quinta-feira uma nova frente fria deve se fazer presente no Estado. “Com essa nova frente, aumenta consideravelmente a probabilidade de chuva. Para a região de Cascavel estão previstos 4,5 milímetros”.

SAÚDE

Com o clima seco é importante ficar atento à hidratação, especialmente crianças e idosos. O médico Jorge Luiz dos Santos alerta para três cuidados essenciais: “Em primeiro lugar temos que hidratar o corpo, tomar mais água do que tomamos normalmente, já que o corpo perde mais umidade e nós precisamos repor constantemente. Depois é essencial umidificar os ambientes, seja com umidificadores ou mesmo com vasilhas com água. E por último a hidratação nasal, que pode ser feita através de sprays a base de soro fisiológico”.

Já sobre as variações bruscas de temperatura, para que o corpo não adoeça, contraindo infecções ou mesmo resfriados, é preciso cuidar da alimentação. “Para que o corpo não sinta tanto o impacto das variações de temperatura é importante manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, especialmente as cítricas que contém vitamina C e fortalecem o sistema imunológico. Além disso, a manutenção das vacinas, principalmente a que previne a gripe é essencial”, ressalta o médico.