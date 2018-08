Judô de ouro, prata e bronze

Os atletas da equipe Juventus que participaram do Campeonato Paranaense de Judô Sub-9, Sub-11 e Veteranos, em Foz do Iguaçu, no fim de semana, voltaram para casa com posição de destaque na modalidade. Foram sete medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze trazidas para casa pelos cascavelenses, além do troféu de campeão geral feminino na categoria Veteranos e do troféu de vice-campeão geral masculino sub-19.

Dentre os medalhistas de ouro, foram dois da nova geração (Lucas Poisk Rodrigues, sub-9 pesado, até 48 kg; e Rafael Toba de Lima, sub-9, superpesado, até 53 kg) e cinco veteranos: Antonio Ricardo Torres (M5 meio-pesado, até 100 kg), Washington Toshihiro Donomai (M5 meio-médio, até 81kg), Renita Salete Steinback (F4 meio-pesado, até 78 kg), Simone Nunes Paixão (F-4 meio-médio, até 63 kg) e Irene Izumi Sato Donomai (F-5 meio-pesado, até 78kg).

Já o jovem Vito Luigi Zanata (sub-11, extrapesado, acima de 60 kg) faturou a medalha de prata, enquanto Marcus Vinicius Costa (Veteranos M1, meio-leve, até 73 kg), Valentina Gasparini (sub-9, meio-médio, até 34 kg), Maria Beatriz de Paula Soares (sub-9, superligeiro, até 21 kg) e Luiza Zucchi de Mello Vidal (sub-9, leve, até 30 kg) terminaram com a medalha de bronze.

BOX

Mais judocas

A equipe de judô da Juventus, do técnico Washington Donomai, também teve Diego Correa Ebrahim (sub-11, extra superligeiro, até 26 kg) e Alice Gonçalves Sorbara (sub-9, ligeiro, até 24 kg) na quinta colocação e contou ainda com a presença de Guilherme Baratter Sonda (meio-leve, até 33 kg) e Pedro Henrique de Lima Decki (meio-leve, até 33 kg) na categoria sub-11.

O Paranaense

A competição em Foz foi encarada como prioridade na temporada para os competidores das categorias em disputa, pois não há campeonatos nacionais para judocas sub-9 e sub-11, enquanto para os veteranos a inscrição nos Brasileiros é livre. Ou seja, o Campeonato Paranaense valeu mesmo por posições de destaque no Estado, já que não habilitou para outras competições.