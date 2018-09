O jornalista Juca Kfouri participará da terceira etapa do Ciclo de Palestras 2018 em Foz do Iguaçu. O jornalista estará na cidade para apresentar o tema “Por que a Copa na Rússia foi melhor que a no Brasil”. O evento será na terça-feira dia 11, às 20h, no Hotel Golden Park. A entrada é gratuita. Ingressos são gratuitos e devem ser retirados na Acifi.