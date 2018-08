Jovens atletas disputam o Brasileiro Sub-15

A novíssima geração de judocas do País estará reunida neste fim de semana para as disputas do Campeonato Brasileiro Sub-15 de Judô, que será realizado em Blumenau (SC), no Ginásio Galegão, no sábado e domingo. Mais de 370 atletas de 26 estados do Brasil disputarão a competição. Dentre eles, três judocas da equipe Juventus/Cascavel: Gabriela Paixão Militão da Silva, Leonardo Costa Brancalhão e Emilly Kauani. Eles obtiveram as vagas depois de se destacar no campeonato estadual da categoria, realizado em junho em Curitiba. Léo (ligeiro até 40 kg) e Gabi (meio-médio até 53 kg) chegam para o Brasileiro como campeões paranaenses e Emilly (médio até 58 kg) como vice-campeã.