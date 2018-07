Jorge Bernardi  quer ser o governador sustentável

Jorge Bernardi, candidato ao governo estadual, ao lado do candidato ao Senado, Luiz Adão Marques, presidente do Democracia Cristã no Paraná, em visita a Cascavel (Foto: Fábio Donegá )

Com experiência política voltada ao legislativo curitibano - sete mandatos -, Jorge Bernardi (Rede Sustentabilidade), filho de ferroviário e descendente de imigrantes italianos, apresenta-se como uma terceira via para o governo estadual, deixando a polarização entre famílias que tradicionalmente se mantém no poder paranaense. “Tínhamos velhas oligarquias e hoje enfrentamos novas que continuam mandando no estado. Nossa coligação com PPL e Democracia Cristã caminha para ser a terceira via nessa disputa. Nossa candidatura surgiu da necessidade de mudança. Queremos fazer com que o estado seja nos próximos dez anos a terceira economia do Brasil, hoje somos a quinta. O segredo está aqui no oeste do Paraná, onde temos agricultura forte”.

Advogado e jornalista, Bernardi é doutor em gestão urbana, atua como professor universitário em Curitiba – nasceu em Herval, Santa Catarina, e aos 62 anos se dispõe a uma batalha eleitoral, mesmo após pensar anos anteriores em deixar de lado a política. De Cascavel ele escolheu o vice-candidato, Juliano Murbach, advogado e ex-presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que integra o PPL (Partido Pátria Livre).

Diante do cenário econômico paranaense, o candidato ao governo do estado que esteve ontem em Cascavel para convenção partidária critica de maneira incisiva o ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), além de toda velha guarda da política nacional. “Vivemos uma ‘caquistografia’: termo usado pelos jornalistas para tipificar um governo dos piores indivíduos. No Palácio do Planalto são oito ministros protegidos sobre o manto do foro privilegiado. O próprio presidente da República [Michel Temer] está envolvido em processos. No Paraná temos o ex-governador com mais de 11 inquéritos e vemos secretários estaduais que são denunciados e citados na Operação Lava Jato, da Polícia Federal”.

18 eixos

Para disputa eleitoral, Bernardi já criou um documento preliminar com 18 eixos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. Entre as medidas fundamentais propostas está uma auditoria interna nas contas do Estado. “Precisamos saber dos contratos que sugam os recursos do estado e tantas obras paradas. Com essas auditorias em mãos poderemos reduzir em 10% o custeio do estado que é de R$ 24 bilhões. Se enxugarmos as áreas que consomem de maneira desnecessária podemos investir nas áreas prioritárias, como segurança, educação e tecnologia”.

Presidência

Pela Rede Sustentabilidade, Marina Silva aparece como pré-candidata a presidência da República e Bernardi alega que ela tem sido vítima de falsas noticiais, principalmente quando o tema é o agronegócio. “Marina defende um agronegócio sustentável, que é a maior riqueza do País. Queremos usar tecnologia na agricultura. Temos o Iapar [Instituto Agronômico do Paraná], que é uma referencia no Brasil, mas ultimamente anda sucateado. Precisamos fortalecê-lo para usarmos mais tecnologia em nosso País”.