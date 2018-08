Jeps: ouro no vôlei de praia

O vôlei de praia movimentou os Jogos Escolares do Paraná (Foto: Divulgação)

Após dias nublados no Parque do Lago, em Campo Mourão, o sol apareceu para prestigiar as finais do Vôlei de Praia. Na segunda-feira (6) foram realizadas as semifinais e as decisões da fase final A dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) 2018, nas categorias masculina e feminina. Entre as alunas, a grande final foi entre o CE Des. Antonio FF Costa, de Guaraniaçu, e o CE Rio do Couro, de Irati.

As equipes chegaram à decisão com campanhas parecidas, invictas até então, o jogo era promessa de uma grande partida. Com muito equilíbrio, Gabriele e Taiane, do CE Rio do Couro, de Irati, fecharam o primeiro set em 23/21. Para Camile e Heloisa apenas a vitória interessava no segundo set. Concentrada, a dupla do CE Des. Antonio FF Costa, de Guaraniaçu, impôs um bom volume de jogo e empatou com um 21/17. No tie-break, cada bola era uma decisão. No final, melhor para as guaraniaçuanas que fecharam o confronto, de virada, com um 15/09 e conquistaram o ouro.

No ano passado, as meninas de Guaraniaçu estiveram na Final B dos JEPS e acabaram com o vice-campeonato. Estreantes, na Final A, o primeiro lugar é resultado de muito trabalho. “Ano passado chegamos à final B, mas não conseguimos o título. Então é motivo de muito orgulho para nós, para nosso professor, para nosso município, poder representar o estado na competição nacional”, conta Camile, que com o título assegurou a vaga para os Jogos Escolares da Juventude.