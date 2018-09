Jaguar anuncia a produção E-Type elétrico

Após um retorno extremamente positivo sobre o conceito original do “carro elétrico mais bonito do mundo”, a Jaguar Classic, divisão de carros clássicos da Jaguar, confirmou que oferecerá o modelo elétrico E-type para venda. A notícia vem após a estreia bem-sucedida do icônico esportivo elétrico em forma de conceito no Jaguar Land Rover Tech Fest, em setembro de 2017.

Combinando a experiência em restauração com a tecnologia de ponta do Jaguar I-PACE – premiado SUV de luxo de alta performance com zero emissões – a Jaguar Classic oferecerá soluções personalizadas para os modelos E-Type restaurados e convertidos em veículos elétricos nas mesmas instalações da Classic Works, como suas excelentes restaurações E-type Reborn, em Coventry, Reino Unido.

O serviço de conversão de veículos a combustão para elétricos também será oferecido para os proprietários atuais do E-type. Para preservar a autenticidade do veículo de base, a conversão para veículo elétrico será totalmente reversível.

Tim Hannig, diretor da Jaguar Land Rover Classic, disse: “Estamos impressionados com a reação positiva referente ao conceito Jaguar E-type Zero. O entusiasmo dos proprietários por carros clássicos capazes de perdurar no futuro é um importante passo para a Jaguar Classic.”

“O E-type Zero mostra a incrível herança do modelo E-type e, a experiência e o acabamento aprimorado da Classic Works, além de demonstrar a dedicação da Jaguar Land Rover à criação de veículos com zero emissões em todas as partes do negócio, incluindo o Jaguar Classic.”

As especificações técnicas e os detalhes dos preços ainda serão divulgados, mas no momento a Jaguar Classic está monitorando o interesse e os pedidos de potenciais clientes do E-type Zero. As entregas dos primeiros veículos E-type elétricos devem começar em junho de 2020.

Conceito

O conceito Jaguar E-type Zero não apenas funciona e tem o visual do E-type, mas também oferece um excelente desempenho, com uma aceleração mais rápida do que um E-type Série 1 original.

A Jaguar Classic tem como objetivo ultrapassar um pouco mais de 270 km de autonomia para todos os veículos elétricos, auxiliada pela redução do peso total e pela aerodinâmica fluida do carro. O conceito é alimentado por uma bateria de 40kWh, que pode ser recarregada em seis a sete horas, dependendo da fonte de energia.

Além da motorização de última geração, instrumentação modificada e sistema de infoentretenimento touchscreen (que estará disponível como opcional), o conceito E-type Zero é em grande parte original. Eficientes faróis LED complementam o design icônico da Série 1.

Um conjunto de trem de força elétrico com redutor de velocidade único foi especialmente projetado para o E-type, utilizando muitos componentes do Jaguar I-PACE. A bateria de íons de lítio tem as mesmas dimensões e peso semelhante ao motor a gasolina de seis cilindros do XK, que equipa o E-type regular e está situado no mesmo local.

O motor elétrico fica logo atrás da bateria, no lugar da caixa de câmbio do E-type. Um novo eixo de transmissão envia energia para um diferencial de transferência e um comando final.

Usando um motor elétrico com peso e dimensões semelhantes ao motor a gasolina e transmissão, a estrutura do carro, incluindo suspensão e freios, não mudou, simplificando a conversão e mantendo a experiência de condução em linha com o veículo original. Ele acelera, dirige e freia como um E-type original com distribuição de peso dianteiro e traseiro inalterado.

A mais recente versão do conceito E-type Zero, com acabamento em uma pintura Bespoke Bronze, fez sua estreia nos Estados Unidos durante o evento “The Quail: A Motorsports Gathering”, no dia 24 de agosto.