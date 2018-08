Iveco exibe veículos com tração elétrica e GNV

Para missões de longas distâncias, a Iveco mostrará um Stralis NP 400 rígido de 26 toneladas, com carroceria refrigerada (Foto: Divulgação )

A participação da Iveco na 67ª edição da IAA Commercial Vehicles (IAA), o mais importante evento internacional do setor de veículos comerciais, que será realizado em Hanover, na Alemanha, de 20 a 27 de setembro, irá destacar os benefícios ambientais de longo alcance do Gás Natural Veicular (GNV) e da tecnologia elétrica.

A Iveco trabalhará em colaboração com a Shell, que compartilha a crença de que a descarbonização do setor de transporte requer uma série de combustíveis e tecnologias. No transporte de cargas e de passageiros, o GNV, por exemplo, proporciona redução de mais de 90% das emissões de NO2, 99% de material particulado e 95% de CO2 com biometano.

No espaço da montadora, será realizado um debate sobre “a transição energética para um futuro sustentável”, além de uma série de workshops com tópicos específicos relacionados à adoção de tecnologias de tração alternativas no setor de transportes e às oportunidades para uma abordagem de economia circular.

“A pressão sobre o diesel está aumentando, já que a opinião pública se voltou contra ele. As instituições da União Europeia (UE) e os governos nacionais estão introduzindo políticas e subsídios para apoiar a conversão de frotas para tecnologias ecológicas. Na IAA, a Iveco, em colaboração com a Shell, demonstrará que sua oferta completa movida à tração elétrica e GNV está disponível como uma alternativa viável aos veículos a diesel", afirma Pierre Lahutte, presidente mundial da Iveco.

Portfólio

Os 18 produtos em exposição mostrarão as soluções sustentáveis da Iveco e da Iveco Bus, desde o frete de longa distância até a mobilidade urbana das pessoas, que compõem uma oferta completa.

A Iveco apresentará cinco versões do Daily Hi-Matic Natural Power, o primeiro veículo movido a GNV com uma caixa de câmbio automática de oito velocidades, da indústria de veículos comerciais leves. O modelo demonstra a ampla variedade de missões que essa família de veículos pode atender, liberando as empresas de transporte das restrições mais rígidas das regulamentações de emissões e ruídos.

Dois Eurocargos, o “Caminhão que a cidade gosta” e o dono do título “Truck of the Year 2016”, em versão movida a GNV, estarão no estande. Os produtos já estão em conformidade com os padrões de emissões EURO VI Step D, com um ano de antecedência. Com suas baixas emissões e operação silenciosa, os caminhões Eurocargo NP podem entrar em áreas de tráfego restrito nos centros das cidades, uma vantagem fundamental em missões multipontos e municipais.

A Iveco mostrará, para missões de longas distâncias, um Stralis NP 400 rígido de 26 toneladas com carroceria refrigerada, apresentando pela primeira vez uma tecnologia Carrier Supra GNV para alimentar o grupo de resfriamento. Esse caminhão representa o primeiro da indústria com os dois motores a diesel do veículo refrigerado substituídos por motores a gás natural estequiométricos de última geração. Ele oferece, do mesmo modo, emissões ultrabaixas de NO2 e material particulado, baixa emissão de CO2 e funcionamento silencioso, ideal para abastecer os supermercados do centro da cidade à noite. A instalação inclui três tanques de GNV com autonomia de 1 mil km.

Os veículos expostos incluirão versões articuladas e rígidas, e o exclusivo Stralis X-Way Natural Power será equipado com um misturador de concreto elétrico. Entre eles, o mais recente lançamento, o Stralis NP 460: eleito o Caminhão de Baixa Emissão de Carbono do Ano, no Reino Unido, é a única linha completa de caminhões pesados a gás natural com transmissão automatizada de última geração desenvolvida para cumprir todas as missões.

A Iveco Bus optou por reduzir a bateria a bordo do veículo ao mínimo com sua tecnologia de carregamento em movimento destacada no novo Crealis elétrico. Esse ônibus combina cabos elétricos suspensos com uma pequena bateria de bordo. Isso significa que uma nova rota de ônibus elétricos pode ser implantada mesmo que haja trechos sem cabos suspensos, reduzindo consideravelmente a complexidade e os custos, sem perda de tempo para recarga. A tecnologia de carregamento em movimento do Crealis recebeu o prêmio de inovação do Paris Salon du Transport Public 2018 por essa novidade.

Destaque também para o minibus elétrico Daily, de emissão zero, que oferece a solução perfeita para o transporte de pessoas no tráfego intenso dos centros das cidades. O Daily Electric faz parte da linha Daily Blue Power, campeã do título “International Van of the Year 2018”.

Para o transporte público, a marca exibirá o Crossway Low Entry Natural Power, ganhador do título “Sustainable Bus of the Year 2018”. Esse veículo apresenta um design exclusivo, com os tanques de gás natural integrados no espaço do teto, tem autonomia de até 600 km e proporciona o alto desempenho e as baixas emissões do motor Cursor 9 Natural Power.