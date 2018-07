Iveco entrega 900 ônibus ao governo de Minas

Os ônibus entregues ao governo de Minas Gerais farão parte da frota que irá transportar alunos de escolas públicas (Foto: Divulgação)

A CNH Industrial começou a entregar as 900 unidades de modelos de portfólio da Iveco Bus, entre eles CityClass, WayClass, SoulClass e SeniorClass, adquiridas pelo governo de Minas Gerais. Todos os veículos contam com Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), que beneficia diretamente os passageiros com mobilidade reduzida.

Essa solução em acessibilidade foi lançada globalmente pela CNH Industrial e pela Iveco Bus em 2016, no Brasil, oferecendo a todas as pessoas a bordo do veículo as mesmas condições de conforto e segurança.

O sistema de acessibilidade posiciona a poltrona do lado de fora do veículo, permitindo ao passageiro, com necessidades especiais, embarcar e desembarcar sentado no seu assento.

As 900 unidades representam uma das maiores entregas já feitas de veículos com acessibilidade através de DPM. O primeiro lote foi entregue na cidade de Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro. Os ônibus farão parte da frota de municípios mineiros e irão transportar alunos de escolas públicas.

Os ônibus, baseados no chassi 70C17 (CityClass, WayClass e SoulClass), e no chassi 150S21 (SeniorClass), se destacam pelo conforto, acessibilidade e inclusão para os ocupantes. “Destaco o SoulClass primeiro micro-ônibus inclusivo do Brasil.

“O conceito do projeto é baseado em aspectos como acessibilidade para os passageiros com mobilidade reduzida e benefícios para o operador, solução obtida por meio do inovador Dispositivo de Poltrona Móvel", afirma Humberto Spinetti, diretor da Iveco Bus para a América Latina.

“Nossos veículos contribuem para que os estudantes possam se deslocar com conforto e sem constrangimento. Isso possibilita maior capacidade de transporte para as prefeituras, com o menor custo por aluno. Temos a tecnologia e, principalmente, o desejo de colaborar por um transporte mais justo”, completa Spinetti.

Os veículos negociados com governo de Minas Gerais são projetados para rodar em ambientes urbanos e rurais mantendo o bem-estar e a segurança a bordo.