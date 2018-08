Iveco Daily celebra 40 anos de inovações

Hoje, a Daily é um veículo na vanguarda do setor, com sua estrutura de chassi única, que lhe confere robustez e versatilidade (Foto: Divulgação)

A Daily, da Iveco, está comemorando 40 anos de avanço dos limites de inovação, versatilidade e eficiência de veículos comerciais leves. Desde que foi lançada em 1978, introduziu inovações revolucionárias que mudaram a indústria, como a adoção de um chassi derivado de caminhão, com tração traseira e a suspensão dianteira independente. Destaque ainda para a introdução do avançado Programa de Estabilidade Eletrônica (ESP) para regular o manuseio do veículo durante a direção e a frenagem.

Ao longo dos anos, desde o lançamento, a Daily evoluiu constantemente para atender às mudanças das necessidades dos clientes, permanecendo sempre fiel ao seu DNA. O veículo foi pioneiro com suas tecnologias eficientes e sustentáveis, conforme essas demandas se tornaram cada vez mais essenciais para o setor de transportes. Atualmente, a Daily é líder do setor no que diz respeito à sustentabilidade com o conceito único Blue Power: uma linha de veículos que libera os operadores de transportes das restrições dos mais rigorosos regulamentos ambientais e foi premiada com o título de “International Van of the Year 2018”.

Os mais de três milhões de veículos Daily, fabricados em três continentes, que estão nas ruas de 110 países, comprovam a popularidade e a excepcional capacidade de adaptação desta família para atender às necessidades específicas de nossos clientes em todo o mundo. “Este ano estamos celebrando um importante marco na história da Daily, uma família de veículos que é líder do segmento desde o seu início e, 40 anos depois, conduz a transição do setor para o transporte sustentável”, afirma Pierre Lahutte, presidente mundial da Iveco.

O produto teve sucesso junto a empresas de transportes e especialistas do setor, recebendo diversos prêmios em todo o mundo. “É uma gama de veículos que sempre olhou para o futuro e soube se antecipar às necessidades de nossos clientes, mantendo-se fiel aos seus valores essenciais de versatilidade, confiabilidade e eficiência. A parceira ideal para os negócios dos nossos clientes e a sustentabilidade ambiental."

Hoje, a Daily é um veículo na vanguarda do setor, com sucesso construído sobre pontos fortes que formam seu DNA — que começa com sua estrutura de chassi única, que lhe confere robustez e versatilidade, características pelas quais é conhecido. A estrutura de suporte de carga, com aço especial em forma de "C", é a melhor plataforma para os fabricantes de carroceria se adaptarem às mais diversas missões —inclusive veículos especiais, como motorhomes, caminhões basculantes, guindastes, reboques, caminhões de serviços públicos e ambulâncias. Além disso, ganhou reconhecimento por suas características únicas, como a tração nas rodas traseiras e a versão 4x4.

Ampla linha

Vale destacar que a Daily oferece a mais ampla linha do setor, variando de 3,3 a 7,2 toneladas de peso de veículo bruto, e de 7,3 m3 a 19,6 m3 de volume de carga. Seus recursos avançados usam tecnologia para superar os limites de desempenho, elevar o conforto a um novo nível, fornecer mais conectividade e reduzir o Custo Total de Propriedade, refletindo seu Instinto para Negócios e fazendo dele o parceiro perfeito de negócios.

Com a família Blue Power, a Daily lidera o caminho da sustentabilidade, antecipando o futuro com as tecnologias de tração alternativa e de diesel mais avançadas: a Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, o primeiro veículo comercial leve adequado às normas de Emissões Reais de Condução de 2020; a Daily Hi-Matic Natural Power, o primeiro veículo movido a GNV com uma caixa automática de oito velocidades da indústria de LCV; e a Daily Electric, de emissões zero. Esta família oferece a solução perfeita para a entrega ilimitada em missões urbanas, fornecendo acesso livre, 24 horas por dia, aos centros das cidades com os mais rígidos regulamentos de redução de ruídos e emissões.