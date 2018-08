Iveco Bus tem a acessibilidade como destaque

A operação da Iveco Bus no Brasil teve início em 2014 e, em quatro anos, a marca se consolidou como um forte player do segmento do transporte de passageiros no país. A montadora se adiantou ao mercado e já apresenta um portfólio completo de ônibus, vans e micro-ônibus aptos a oferecer agilidade e bem-estar a cadeirantes, idosos e gestantes, entre outros passageiros que podem necessitar de formas específicas de acesso.

Lançamentos recentes, como a Daily Elevittá, o SoulClass e o conceito Daily Life, mostram que a Iveco Bus, marca da CNH Industrial, encara a acessibilidade e a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida como prioridade. Prova disso é que todos os modelos da montadora podem receber sistemas como os que posicionam a poltrona do lado de fora do veículo para que o passageiro embarque ou desembarque sentado.

Gustavo Serizawa, gerente de Marketing da Iveco Bus para a América Latina, destaca que a marca está à frente das leis que regulam o transporte de passageiros. “Acessibilidade, inclusão e alta tecnologia não devem ser pensadas só para cumprir uma norma específica. É muito mais do que isso. Cadeirantes, idosos e gestantes têm o direito de usufruir do transporte em condições de igualdade com os outros passageiros”.

Portfólio

A Daily Elevittá foi projetada para oferecer ao passageiro com mobilidade reduzida as mesmas condições que os outros ocupantes desfrutam a bordo do veículo, além de permitir ao usuário embarcar e desembarcar sentado. O SoulClass foi o primeiro micro-ônibus inclusivo do País. Com conceitos automotivos, o modelo tem características como capô com acionamento interno e grade frontal removível, facilitando o acesso ao motor e componentes posicionados na parte externa do veículo. Já a Daily Life, veículo conceito, utiliza a base da linha Daily Minibus e incorpora um dispositivo de poltrona móvel que projeta a poltrona do motorista para o lado de fora do veículo e retorna para a posição em frente à direção.

Parte desse avanço se deve ao trabalho da equipe de engenharia da Iveco Bus, que atua no Centro de Desenvolvimento de Produto (CDP), localizado no Complexo Industrial da Iveco, em Sete Lagoas (MG). A estrutura, a primeira da marca fora da Europa, foi inaugurada em 2008 e conta ainda com um Campo de Provas, onde os veículos são testados e validados para a utilização em operações, urbanas e rurais, de transporte de passageiros.

“Nossos veículos contribuem para que as pessoas possam se deslocar sem constrangimento, com conforto, e possibilitam maior rentabilidade para frotistas e autônomos. Temos a expertise e, principalmente, o desejo de colaborar por um transporte mais justo”, finaliza Serizawa.